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4 июля 2017, 8:29 | Летние: Легкая атлетика | Vesti.kz

В «Летнем забеге» примут участие более 650 человек

«Алматы Марафон» 15 июля проведет «Летний забег». Количество участников соревнований составит более 650 человек, сообщает пресс-служба оргкомитета.

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Цель сезонных забегов — популяризировать активные виды отдыха и помочь любителям бега подготовиться к главному беговому событию следующего года — VII «Алматы Марафону».

Помимо полной дистанции в 15 километров и детской в два километра, организаторы предлагают участникам эстафету, в которой участвуют пары из мужчин и женщин (по 7,5 километров на каждого из участников).

По маршруту забега для участников будут расположены освежающие установки и пункты с водой.

«Регистрация на забег началась 1 июля. Особенностью забега этого года была идея о большой коллекционной медали всех сезонных забегов — зимнего, весеннего, летнего и осеннего. Она достанется участникам всех четырех. Пробежав в летнем мероприятии, участники приблизятся на еще один шаг к тому, чтобы получить еще один элемент большой медали. Наши сезонные забеги всегда наполнены особой атмосферой и имеют ряд преимуществ. Например, здесь небольшие дистанции и необычное место. Мы выбрали рощу имени Баума. Она тенистая и живописная. Роща идеальна, чтобы пробежать дистанцию с друзьями жарким летним днем!», — сообщила директор «Алматы Марафона» Салтанат Казыбаева.

Добавим, что международный благотворительный «Алматы Марафон» проводится с целью пропаганды здорового образа жизни среди казахстанцев. Он является членом Международной ассоциации марафонов и пробегов (AIMS) и считается самым массовым спортивным мероприятием Центральной Азии. Первый марафон был организован 27 мая 2012. Под эгидой «Алматы Марафона» ежегодно проводится более 20 крупных соревнований по различным видам спорта среди любителей.

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