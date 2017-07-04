В IAAF получили доказательства влияния уровня тестостерона на результаты спортсменок
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила новые доказательства, которые помогут оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о блокировке правила гиперандрогенизма, по которому к стартам не допускались спортсменки с повышенным содержанием мужских гормонов. Об этом сообщает
пресс-служба IAAF.
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Осенью 2014 года IAAF дисквалифицировала на неопределенный срок спринтера из Индии Дути Чанд на основании гендерного теста — в ее анализах было обнаружено повышенное содержание мужского гормона тестостерона. Чанд оспорила это решение в CAS, и в июле 2015 года по итогам слушания ее дела суд принял промежуточное решение приостановить на два года действие правила гиперандрогенизма и допустить бегунью к стартам. Также CAS дал IAAF два года на то, чтобы предоставить научные доказательства того, что у женщин существует прямая зависимость между результатами и уровнем мужских гормонов в организме, либо разработать новые стандарты гендерных тестов.
В Британском журнале спортивной медицины в понедельник была опубликована статья с результатами исследования проблемы гиперандрогенизма. Оно, в частности, показало, что в определенных случаях спортсменки с высоким уровнем тестостерона получают конкурентное преимущество от 1,8% до 4,5% по сравнению со спортсменками с более низким уровнем тестостерона.
В IAAF подчеркнули, что продолжат сбор доказательств по данному делу для повторного рассмотрения в суде, но данный процесс никак не отразится на участии спортсменок в чемпионате мира, который пройдет в августе 2017 года в Лондоне.
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