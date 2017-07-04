Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30272002/
4 июля 2017, 7:51 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

В IAAF получили доказательства влияния уровня тестостерона на результаты спортсменок

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила новые доказательства, которые помогут оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о блокировке правила гиперандрогенизма, по которому к стартам не допускались спортсменки с повышенным содержанием мужских гормонов. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

<em>МОСКВА 4 июля. /ТАСС/. </em>Международная ассоциация легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) получила новые доказательства которые помогут оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о блокировке правила гиперандрогенизма по которому к стартам не допускались спортсменки с повышенным содержанием мужских гормонов. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>IAAF</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Осенью 2014 года IAAF дисквалифицировала на неопределенный срок спринтера из Индии Дути Чанд на основании гендерного теста — в ее анализах было обнаружено повышенное содержание мужского гормона тестостерона. Чанд оспорила это решение в CAS, и в июле 2015 года по итогам слушания ее дела суд принял промежуточное решение приостановить на два года действие правила гиперандрогенизма и допустить бегунью к стартам. Также CAS дал IAAF два года на то, чтобы предоставить научные доказательства того, что у женщин существует прямая зависимость между результатами и уровнем мужских гормонов в организме, либо разработать новые стандарты гендерных тестов.

В Британском журнале спортивной медицины в понедельник была опубликована статья с результатами исследования проблемы гиперандрогенизма. Оно, в частности, показало, что в определенных случаях спортсменки с высоким уровнем тестостерона получают конкурентное преимущество от 1,8% до 4,5% по сравнению со спортсменками с более низким уровнем тестостерона.

В IAAF подчеркнули, что продолжат сбор доказательств по данному делу для повторного рассмотрения в суде, но данный процесс никак не отразится на участии спортсменок в чемпионате мира, который пройдет в августе 2017 года в Лондоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

IAAF опротестует решение CAS по спортсменкам с высоким уровнем мужских гормонов

IAAF опротестует решение CAS по спортсменкам с высоким уровнем мужских гормонов

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), на основе последних исследований, опротестует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который заблокировал правила IAAF, регулирующие выступления спортсменок с высоким уровнем мужских гормонов, сообщается в пресс-релизе ассоциации.
Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

СМИ: Андрей Марков ведет переговоры с клубом НХЛ "Филадельфия"

Россиянин Медведев обыграл швейцарца Вавринку в первом круге Уимблдона

Рекорд продолжительности хоккейного матча установлен в США