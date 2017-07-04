IAAF опротестует решение CAS по спортсменкам с высоким уровнем мужских гормонов

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CAS принял такое решение в июле 2015 года по итогам дела индийской легкоатлетки-спинтера Дути Чанд, которая была отстранена от соревнований и оспаривала легитимность правил IAAF. До этого CAS разрешил Чанд выступать в соревнованиях до вынесения решения по данному делу.

По правилам IAAF, введенным в 2011 году, некоторые спортсменки с высоким уровнем мужских гормонов должны были пройти специальное медицинское тестирование. В частности, из-за данных правил известная южноафриканская бегунья Кастер Семеня вынуждена была пропустить год после победы на чемпионате мира 2009 года.

Тогда IAAF не смогла доказать в суде, что данные спортсменки получают какие-либо преимущества из-за гормонов. CAS предоставил IAAF время для сбора новых научных доказательств до 24 июля 2017 года.

В понедельник в «Британском журнале спортивной медицины» была опубликована новая статья с результатами исследования на эту тему за авторством двух профессоров — Стефана Бермона и Пьер-Ива Гарнье. Среди прочего исследование показало, что в определенных случаях спортсмены-женщины с высоким уровнем тестостерона имеют конкурентное преимущество от 1,8% до 4,5% по сравнению с женщинами-спортсменами с более низким уровнем тестостерона.

В релизе отмечается, что в то время как IAAF продолжит сбор доказательств и будет готовить свое обращение, данный процесс не будет иметь никакого влияния на чемпионат мира, который пройдет в августе 2017 года в Лондоне. Решение CAS на данный момент остается в силе.