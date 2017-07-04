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4 июля 2017, 8:02 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

IAAF опротестует решение CAS по спортсменкам с высоким уровнем мужских гормонов

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), на основе последних исследований, опротестует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который заблокировал правила IAAF, регулирующие выступления спортсменок с высоким уровнем мужских гормонов, сообщается в пресс-релизе ассоциации.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Международная ассоциация легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) на основе последних исследований опротестует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) который заблокировал правила <span class=error>IAAF</span> регулирующие выступления спортсменок с высоким уровнем мужских гормонов сообщается в <nobr>пресс-релизе</nobr> ассоциации. Увеличить
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CAS принял такое решение в июле 2015 года по итогам дела индийской легкоатлетки-спинтера Дути Чанд, которая была отстранена от соревнований и оспаривала легитимность правил IAAF. До этого CAS разрешил Чанд выступать в соревнованиях до вынесения решения по данному делу.

По правилам IAAF, введенным в 2011 году, некоторые спортсменки с высоким уровнем мужских гормонов должны были пройти специальное медицинское тестирование. В частности, из-за данных правил известная южноафриканская бегунья Кастер Семеня вынуждена была пропустить год после победы на чемпионате мира 2009 года.

Тогда IAAF не смогла доказать в суде, что данные спортсменки получают какие-либо преимущества из-за гормонов. CAS предоставил IAAF время для сбора новых научных доказательств до 24 июля 2017 года.

В понедельник в «Британском журнале спортивной медицины» была опубликована новая статья с результатами исследования на эту тему за авторством двух профессоров — Стефана Бермона и Пьер-Ива Гарнье. Среди прочего исследование показало, что в определенных случаях спортсмены-женщины с высоким уровнем тестостерона имеют конкурентное преимущество от 1,8% до 4,5% по сравнению с женщинами-спортсменами с более низким уровнем тестостерона.

В релизе отмечается, что в то время как IAAF продолжит сбор доказательств и будет готовить свое обращение, данный процесс не будет иметь никакого влияния на чемпионат мира, который пройдет в августе 2017 года в Лондоне. Решение CAS на данный момент остается в силе.
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В IAAF получили доказательства влияния уровня тестостерона на результаты спортсменок

В IAAF получили доказательства влияния уровня тестостерона на результаты спортсменок

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила новые доказательства, которые помогут оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о блокировке правила гиперандрогенизма, по которому к стартам не допускались спортсменки с повышенным содержанием мужских гормонов. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.
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