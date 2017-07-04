IAAF опротестует решение CAS по спортсменкам с высоким уровнем мужских гормонов
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), на основе последних исследований, опротестует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который заблокировал правила IAAF, регулирующие выступления спортсменок с высоким уровнем мужских гормонов, сообщается в пресс-релизе ассоциации.
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CAS принял такое решение в июле 2015 года по итогам дела индийской
По правилам IAAF, введенным в 2011 году, некоторые спортсменки с высоким уровнем мужских гормонов должны были пройти специальное медицинское тестирование. В частности,
Тогда IAAF не смогла доказать в суде, что данные спортсменки получают
В понедельник в «Британском журнале спортивной медицины» была опубликована новая статья с результатами исследования на эту тему за авторством двух профессоров — Стефана Бермона и
В релизе отмечается, что в то время как IAAF продолжит сбор доказательств и будет готовить свое обращение, данный процесс не будет иметь никакого влияния на чемпионат мира, который пройдет в августе 2017 года в Лондоне. Решение CAS на данный момент остается в силе.
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