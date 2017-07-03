Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30270949/
3 июля 2017, 22:26 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

IAAF допустила россиянку Афанасьеву до участия в молодежном ЧЕ под нейтральным флагом

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила россиянку Клавдию Афанасьеву (спортивная ходьба) до участия в международных соревнованиях, в частности чемпионата Европы по легкой атлетике для спортсменов до 23 лет, в качестве нейтрального атлета, сообщается в пресс-релизе организации.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. На данный момент 24 представителя России допущены до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Молодежный чемпионат Европы пройдет с 13 по 16 июля в польском городе Быдгощ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Разрешение IAAF для девяти российских юниоров действительно только на ЧМ в Кении

Разрешение IAAF для девяти российских юниоров действительно только на ЧМ в Кении

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Девять российских легкоатлетов, получивших от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступить на главном для себя старте сезона — юношеском чемпионате мира в Кении, не смогут принять участия в последующих международных соревнованиях. Об этом сообщил ТАСС менеджер IAAF по коммуникациям Яннис Николау.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева