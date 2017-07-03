Разрешение IAAF для девяти российских юниоров действительно только на ЧМ в Кении

В минувший четверг IAAF одобрила заявки девятерых россиян для выступления на юношеском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов. К соревнованиям были допущены Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова, Сергей Кожевников (все — спортивная ходьба), Полина Миллер, Варвара Назибулина (обе — бег на короткие дистанции), Данила Тундыков (бег на средние дистанции) и Валентина Ульянова (прыжки в высоту). Миллер и Гатауллина планировали после ЧМ выступить на юниорском первенстве Европы в итальянском Гроссето.

«Бюро по пересмотру получило запросы от спортсменов и рассматривало возможность участия только в юношеском чемпионате мира», — заметил Николау.

В пятницу ТАСС стало известно, что отправится на ЧМ в Найроби изъявили желание четыре ходока: Горшенина, Илкаев, Хасанова и Кожевников, а также бегунья на спринтерские дистанции Миллер.

Чемпионат мира в Найроби пройдет с 12 по 16 июля.