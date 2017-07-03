Кенийский бойкот. Почему российские юноши отказались от чемпионата мира

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Право выступать на нем в нейтральном статусе от международной федерации (ИААФ) получили девять российских спортсменов, но большинство из них приняли решение в Кению не ехать.

ИААФ не балует россиян оперативностью. Вот и решение по команде на юношеский чемпионат мира федерация объявила всего за две недели до его начала. Право выступать там получили девять россиян: Аксана Гатауллина (шест), Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова, Сергей Кожевников (все — спортивная ходьба), Полина Миллер, Варвара Насибулина (обе — спринт), Данила Тундыков (средние дистанции) и Валентина Ульянова (высота).

При этом практически сразу после вестей от ИААФ главный тренер команды Юрий Борзаковский заявил, что ехать в Кению никому не рекомендует. Причины — непонятная ситуация с безопасностью в стране и отсутствие у спортсменов необходимых прививок. При этом надо учитывать, что чемпионат мира в Кении станет заключительным в истории проведения подобных турниров. ИААФ пришла к выводу, что проведение чемпионатов мира среди спортсменов до 18 лет не имеет смысла, и теперь самой младшей возрастной категорией станет до 20 лет. Сам Борзаковский, кстати, в этом возрасте выступал сверхуспешно и стал победителем Юношеских игр в Москве. Почему же теперь он выступает против того, чтобы подобный титул — да еще и исторический — завоевал кто-то из девяти молодых россиян?

ГАТАУЛЛИН ОСТОРОЖНО ОТНОСИТСЯ К ДЕТСКИМ ЧЕМПИОНАТАМ

— Основная проблема состоит в том, что для перелета в такую страну нужно было заранее ставить прививки, готовить организм к этому, — заявил «СЭ» президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. — Многие наши спортсмены к этому не готовы. Мы сказали всем так: «Кто хочет, поднимите руки!» Пока желание выступать в Найроби выразили только четверо ходоков. Этих людей мы без проблем оформим, и они поедут. Запретов со стороны нашей федерации нет и быть не может.

От участия в соревнованиях в Кении отказались многие ведущие державы. Не пришлют собственных команд сборные США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Швейцарии. Фактически, из топ-стран участие в турнире примет только команда хозяев и сборная Ямайки. Причина столь массового отказа — сомнения в безопасности участников и вообще нахождения в стране.

Из пятерки наших «отказников», самые реальные шансы победить в Найроби были у прыгуньи с шестом Аксаны Гатауллиной. С результатом 4,45 м она возглавляет мировой рейтинг в своем возрасте. Тем не менее, вместе с отцом и тренером — серебряным призером Олимпийских игр-88 Родионом Гатауллиным — спортсменка приняла решение отказаться от титула.

— Нам непонятна масса оргвопросов, связанных с нейтральным статусом, — заявил Гатауллин «СЭ». — Будем ли мы жить в гостинице вместе со всеми остальными спортсменами или отдельно? Будут ли нас встречать и организовывать транспорт — ведь в багаже тяжелые шесты? Кто оплатит проезд сопровождающим? У меня, например, таких денег нет.

— Возможно, это могла бы взять на себя федерация?

— По крайней мере, мне про это не говорили, и помощь не предлагали.

— Вопрос прививки вас тоже волнует?

— Да, ее надо было поставить вовремя, а мы не стали. А делать ее непосредственно перед отъездом — это удар по иммунитету. После такого хороших результатов ждать не приходится.

— Вам не обидно, что дочка, которая могла бы стать чемпионкой мира в своем возрасте, из-за таких бытовых моментов останется без этого титула?

— Как человек, который сам прошел через большой спорт, я осторожно отношусь к чемпионатам мира среди детей. Ну, давайте сделаем чемпионат мира среди ясельной группы — тоже будет интересно… Все эти результаты имеют опосредованное отношение к перспективам человека на взрослом уровне. Победители детских чемпионатов мира редко вырастают в мировых звезд.

— Зачем вы тогда обращались в ИААФ за разрешением выступить на этом турнире, если изначально столь скептически к нему относились?

— Дело в том, что мы как раз его не подавали! Мы обращались за правом выступить совсем на другом турнире — юниорском чемпионате Европы (он состоится в итальянском Гроссето 20—23 июля . — Прим. «СЭ»). Вот туда мы бы с удовольствием поехали, но нас никто не пустит. Разрешение действует только на один турнир, и если в нем написано «Найроби» — значит, только Найроби.

— В чем разница между вами и другими российскими атлетами в нейтральном статусе, которые сейчас выступают на соревнованиях по всему миру?

— Проблема в том, что для получения статуса нейтрального спортсмена нужно находиться в пуле тестирования. А Аксана из него выпала полгода назад, то есть последние шесть месяцев у нее не брали допинг-пробы. Поэтому получить разрешение, как все, она не может. Хотя свою индивидуальную заявку мы все равно подали, и ответа на нее до сих пор нет.

— По вашим ощущениям, Аксана могла бы выиграть соревнования в Найроби?

— Конечно. Буквально три дня назад она выиграла юниорское первенство России в Калуге с результатом 4,40. Причем там был такой сильный боковой ветер, что при нем вообще прыгать практически невозможно. То есть в хороших условиях, в хорошей компании, она была бы в состоянии побороться за золотую медаль.

ВФЛА КОМПЕНСИРУЕТ ПРИЗОВЫЕ

На днях ИААФ, наконец, предоставила регламент выступления наших нейтральных спортсменов на взрослом чемпионате мира в Лондоне. Это долгожданный документ, который закрыл массу технических вопросов по организации житья-бытья наших лидеров в столице Великобритании.

Итак, до 24 июля каждый из наших нейтральных спортсменов должен будет отправить свою заявку в письменном виде. Координатором процесса будет директор ВФЛА по спортивным программам Елена Орлова. Каждый спортсмен обязан будет согласовать с ИААФ собственную соревновательную форму (она должна быть без опознавательных знаков страны и не в цветах российского флага), а также кандидатуру одного сопровождающего. Причем если билет и проживание для спортсмена оплачивает международная федерация, то сопровождающий уже отвечает за себя сам.

— Тот персонал, кто стоит на ставке в Центре спортивной подготовки Минспорта, поедут за счет этой организации, — объяснил Шляхтин. — Остальным проезд оплатит наша федерация.

Кстати, та же самая национальная федерация собирается закрыть и вопрос с премированием спортсменов по итогам чемпионата мира. Так как Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и другие будут выступать там только за себя лично, а не за сборную России, наше Министерство спорта формальных оснований для выплаты им призовых денег не имеет. А вот федерация из собственных средств может компенсировать спортсменам премиальные.

— Суммы будут аналогичны тем, что выплачивались ранее Министерством спорта, — сказал Шляхтин. — Со стороны ИААФ тут никаких протестов быть не может, это исключительно наше внутреннее дело.