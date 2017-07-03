Сокирский заявил, что планирует выступать на ЧМ и занимается британской визой

Сокирский, в конце июня выполнивший квалификационный норматив для выступления на чемпионате мира, в воскресенье на Мемориале Знаменских с результатом 75,96 метра занял третье место. IAAF одним из первых среди россиян допустила Сокирского до выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Результатом недоволен, как и местом, немного не получилось реализоваться. Факт того, что удалось выполнить норматив (на чемпионат мира) на прошлом соревновании, дает небольшую отдушину, что преодолел основной рубеж. Нужно работать дальше над дальнейшим совершенствованием. Надеюсь, на Кубке России (в Ерино) выступим гораздо лучше. В России повышается уровень соревнований, интересно выступать, — сказал Сокирский. — На чемпионате мире планирую выступать, сейчас идет этап подачи на визу, ожидаем информацию о допуске на чемпионате мира, пока еще не утвердили».

«Но у нас есть официальное письмо от IAAF с просьбой о содействии, что является плюсиком в подаче визы, — продолжил он. — Сложно говорить о планах на чемпионат мира. Сейчас сумбур в голове. Все эти моменты — допуск-недопуск, подготовка, виза… Но уже настолько морально притупленное сознание, поэтому я работаю в каком-то (неопределенном) режиме, рассчитываю на пик формы на чемпионат мира. Естественно, в планах пройти квалификацию и показать достойный результат. Могу обещать, что буду выкладываться на все 100%».

Сокирский, тренирующийся в Крыму, в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне, выступая за Украину, занял 4-е место.