Бегунья Сивкова, имеющая допуск IAAF, выступит на молодежном ЧЕ в Польше

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Все документы оформлены, билеты куплены, едем на первенство Европы в Польшу, — сказал Васяткин. — Она отправится на турнир вместе со мной, но аккредитации у меня пока нет».

В воскресенье на Мемориале Знаменских Сивкова заняла первое место в беге на 100 метров, установив лучший результат сезона в России — 11,41 секунды.

«Мы ставим перед собой задачу на первенстве Европы пробежать быстрей, чем вчера в Жуковском, — продолжил тренер. — Все проблемы со здоровьем у Кристины позади, она набирает форму и с удовольствием тренируется. Считаю, она бы и в Жуковском, если бы не было дождя, могла показать более высокий результат».

IAAF в конце прошлого года приняла решение разрешить российским легкоатлетам, соответствующим всем критериям этой организации, выступать на международных стартах, в том числе на чемпионате мира, в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время такое разрешение получили 14 членов российской сборной. Для участия в чемпионате мира всем его будущим участникам (за исключением победителей ЧМ-2015), необходимо до 23 июля выполнить квалификационные нормативы. В женской стометровке он составляет 11,26 секунды, в прошлом сезоне на чемпионате России в Чебоксарах Сивкова стала первой, пробежав дистанцию за 11,22 секунды.

Чемпионат Европы среди молодежи (спортсмены 1995−1997 годов рождения) пройдет в Быдгоще с 13 по 16 июля, чемпионат мира в Лондоне — с 4 по 13 августа.