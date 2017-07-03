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3 июля 2017, 13:23 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Сборная Украины победила на командном ЧЕ в легкоатлетических многоборьях

В Таллине (Эстония) прошёл командный чемпионат Европы в легкоатлетических многоборьях.

Победила сборная Украины, второй стала команда Эстонии, третье — сборная Франции. В десятиборье первенствовал эстонец Янек Эглан, в семиборье — украинка Алина Шух.

Лёгкая атлетика. Командный чемпионат Европы в многоборье. Таллин
Команды
1. Украина — 40 085.
2. Эстония — 39 779.
3. Франция — 39 771.

Семиборье
1. Алина Шух (Украина) — 6208.
2. Геральдина Рукштул (Швейцария) — 6134.
3. Грит Садейко (Эстония) — 5958.

Десятиборье
1. Янек Эглан (Эстония) — 8170.
2. Алексей Касьянов (Украина) — 7958.
3. Карл-Роберт Салури (Эстония) — 7837.
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