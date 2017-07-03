Свищев направил запрос в ЮНИСЕФ по заявлению IAAF о выступлении юниоров РФ в Венгрии

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Ранее стало известно, что IAAF выступила с заявлением, в котором отмечается, что на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале во второй половине июля этого года в Венгрии российские легкоатлеты не должны выступать под флагом своей страны. Свищев обратился к ЮНИСЕФ и Кузнецовой с просьбой «высказать свою позицию по указанному заявлению Международной ассоциации легкоатлетических федераций».

«По данному заявлению сообщаю о недопустимости подобных действий, идущим в разрез с принципами олимпизма, которым должны следовать все международные спортивные федерации (ст. 26 Олимпийской хартии), — подчеркивает парламентарий в своем запросе. — Сиюминутные решения спортивных функционеров не могут быть основанием для того, чтобы дети становились объектом политики». Депутат считает, что «дети не должны становится инструментом достижения политических целей».

«Подобные заявления нарушают Конвенцию о правах ребенка»

Свищев отмечает, что подобные заявления нарушают Конвенцию о правах ребенка, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году. В частности, напоминает он, в статье 31 п. 2 сказано, что «государства — участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой деятельности». «Приоритет интересов ребенка в указанной Конвенции установлен выше потребностей чиновников отдельных спортивных организаций, а в данном случае речь идет об IAAF», — указывает политик.

По его словам, в статье 2 п. 5 Олимпийской хартии говорится о роли Международного олимпийского комитета, которая заключается в том, чтобы «принимать меры, направленные на укрепление единства олимпийского движения, защиту его независимости и сохранение автономии спорта». «В этой связи Европейский олимпийский комитет, который был уведомлен IAAF о своей позиции, должен принимать решения, в первую очередь, ориентируясь на международные нормы права», — уверен Свищев. Он отметил, что исполком Европейских олимпийских комитетов уже выступил категорически против позиции IAAF, отметив, что санкции, которые были наложены на взрослых спортсменов, распространять теперь на детей недопустимо и неприемлемо.

«Таким образом, если российские легкоатлеты будут участвовать под нейтральным флагом, считаю, что это нарушит положение Конвенции о правах ребенка в части предоставления детям равных возможностей и положения Олимпийской хартии в части укрепления единства олимпийского движения», — считает депутат. На его взгляд, «подобные действия окажут психологическое и моральное давление на несформировавшуюся детскую психику, что повлечет за собой вред здоровью, ухудшение спортивных результатов российских спортсменов и, как следствие, создаст неравные условия для участников соревнований, что ни в коей мере не может быть приемлемо для спорта».

Легкоатлетический турнир на фестивале в Венгрии будет проходить по правилам IAAF, которая в ноябре 2015 года приняла решение о приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации. В феврале IAAF допустила российских спортсменов в возрасте до 15 лет до международных соревнований, однако их более старшие товарищи до восстановления прежнего статуса ВФЛА могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе и при условии наличия индивидуальных разрешений от международной федерации.