Красноярский прыгун в длину установил лучший результат сезона в Европе
Красноярец прыгнул в длину на 8,32 метра.
Красноярский спортсмен Александр Меньков установил лучший результат сезона в Европе по прыжкам в длину. На проходившем в подмосковном Жуковском «Мемориале братьев Знаменских» атлет прыгнул на 8,32 метра.
Второй результат в прыжковой дисциплине показал Сергей Полянский из Краснодарского края (8,00). Третьим стал Кирилл Сухарев (Москва и Ставропольский край), улетевший на 7,93 метра.
Также в Жуковском смог проявить себя красноярский барьерист Тимофей Чалый, победивший в забеге на 400 метров с результатом 50,44. Серебро — у Никиты Андриянова, выступающего за Москву и Новосибирск (50,75). Бронзу завоевал Юрий Леднев из Приморского края (51,11).
«Мемориал братьев Знаменских» — международные соревнования по лёгкой атлетике. Турнир посвящен братьям Георгию и Серафиму Знаменским — выдающимся бегунам 1930-х годов. Сейчас соревнования входят в международный календарь серии «IAAF World Challenge».
Впервые «Мемориал братьев Знаменских» прошел 2 июля 1949 года в Москве. После 1950 года наступил восьмилетний перерыв. В 1958 году турнир был возрожден и с тех пор проводится постоянно.
Главные призы «Мемориала» разыгрываются в беге на дистанциях 1500 м, 3000 м (или 5000) м и 5000 м (или 10 000) м. Начиная с 2006 года, турнир проводится на стадионе «Метеор» в Жуковском.
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