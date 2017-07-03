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3 июля 2017, 9:45 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Лесной победил в толкании ядра на мемориале Знаменских

В Жуковском завершился второй соревновательный день легкоатлетического турнира «Мемориал Знаменских».

На стометровке у мужчин победу одержал Руслан Перестюк (10,41). В беге на 3000 м с препятствиями победу одержал Виктор Бахарев с результатом 8.20,61 секунды.

В беге на 100 м с барьерами первой стала Анастасия Николаева (13,24). В толкании ядра у мужчин победил Александр Лесной (20,36 м). В тройном прыжке первенствовал Артём Примак (16,87).

В беге на 400 м у мужчин лучший результат продемонстрировал Павел Ивашко (46,16).
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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) возьмет на себя расходы на поездку на чемпионат мира по легкой атлетике в Лондон тех тренеров, которые являются сотрудниками этой государственной организации. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики.
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