Лесной победил в толкании ядра на мемориале Знаменских

На стометровке у мужчин победу одержал Руслан Перестюк (10,41). В беге на 3000 м с препятствиями победу одержал Виктор Бахарев с результатом 8.20,61 секунды.

В беге на 100 м с барьерами первой стала Анастасия Николаева (13,24). В толкании ядра у мужчин победил Александр Лесной (20,36 м). В тройном прыжке первенствовал Артём Примак (16,87).

В беге на 400 м у мужчин лучший результат продемонстрировал Павел Ивашко (46,16).