Легкоатлетка Сивкова выиграла стометровку на Мемориале братьев Знаменских в Жуковском

Сивкова на Мемориале Знаменских, прошедшем в подмосковном Жуковском и входящем в состав летнего Гран-при ВФЛА, в воскресенье победила с результатом 11,41 секунды. У мужчин лучшим на стометровке стал Руслан Перестюк (10,41). В беге с препятствиями на 3000 метров победу одержал Виктор Бахарев, показавший время 8 минут 20,61 секунды.

В женском беге на 100 метров с барьерами победу одержала Анастасия Николаева (13,24). На дистанции 110 метров с барьерами у мужчин лучшим стал Константин Шабанов (13,93).

В толкании ядра у мужчин победа досталась Александру Лесному (20,36 м). В тройном прыжке победил Артем Примак (16,87 м). В забеге на 400 метров у женщин Екатерина Реньжина победила с результатом 51,84 секунды. У мужчин на аналогичной дистанции первым стал Павел Ивашко (46,16).