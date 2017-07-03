Легкоатлетка Сивкова выиграла стометровку на Мемориале братьев Знаменских в Жуковском
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Кристина Сивкова одержала победу в забеге на 100 метров на Мемориале братьев Знаменских.
Сивкова на Мемориале Знаменских, прошедшем в подмосковном Жуковском и входящем в состав летнего
В женском беге на 100 метров с барьерами победу одержала Анастасия Николаева (13,24). На дистанции 110 метров с барьерами у мужчин лучшим стал Константин Шабанов (13,93).
В толкании ядра у мужчин победа досталась Александру Лесному (20,36 м). В тройном прыжке победил Артем Примак (16,87 м). В забеге на 400 метров у женщин Екатерина Реньжина победила с результатом 51,84 секунды. У мужчин на аналогичной дистанции первым стал Павел Ивашко (46,16).
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