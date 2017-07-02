Бронзовый призер ЧЕ-2014 в метании молота Литвинов выполнил отборочный норматив ЧМ

Второе место занял Денис Лукьянов (77,21). Этот спортсмен также сумел показать результат, превышающий отборочный норматив (76,00).

Бронзовый призер летнего чемпионата Европы 2014 года в Цюрихе Литвинов пока лишен возможности выступать на международных стартах, так как не получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) статус нейтрального спортсмена. Лукьянов получил от ИААФ отказ.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.