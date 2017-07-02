Ласицкене продолжила победную серию

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К плохому, оказывается, привыкнуть можно довольно быстро. Вот уже второй «Мемориал Знаменских» проходит в статусе всероссийского, а не международного старта. Год назад эмоции после отлучения нашей легкой атлетики еще бурлили. Трибуны были заполнены, в смешанной зоне — не протолкнуться от представителей прессы. Иностранцы допытывались у наших спортсменов, надеются ли они все еще поехать на Олимпиаду в Рио….

Теперь Рио позади, а санкции международной федерации (ИААФ) по-прежнему в силе. За прошедший год из чего-то ужасного они стали для нас реальностью, в которой приходится существовать. На чемпионат мира поедут в лучшем случае десять россиян, да и те в нейтральном статусе. А главный тренер команды Юрий Борзаковский останется смотреть соревнования по телевизору.

— У меня есть чувство собственного достоинства, чтобы не ехать без приглашения, — заявил Борзаковский. А кто будет приглашать на мировой форум тренера команды, которой, по сути, нет….

Так «Знаменские» окончательно превратились из представительного международного турнира в локальный старт. На трибунах — в основном тренеры и друзья участников, на дорожках и в секторах — по большей части средние результаты.

Под занавес заключительного дня вообще случился казус. В финале женских прыжков с шестом прямо после разминки отказались от выступлений шесть из семи участниц. Причина была уважительной — моросящий дождь — но недостаточной, чтобы отменить соревнования. В итоге, единственной оставшейся участнице Татьяне Стецюк, чтобы заработать титул победительницы и с ним 20 тысяч рублей призовых, достаточно было взять стартовую высоту. Но с рубежом 4,00 Стецюк не справилась, и победительницу определить не удалось.

ЛЫСЕНКО ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ ОБУВЬ ПО ХОДУ ТУРНИРА

Самыми представительными на «Знаменских» получились соревнования в прыжках в высоту. В мужском секторе соперничали олимпийский чемпион Лондона-2012 Иван Ухов и победитель юношеской Олимпиады-2014 Данил Лысенко, которому месяц назад исполнилось 20 лет. В нынешнем сезоне Лысенко отметился лучшим результатом российского сезона — 2,34. В мире выше этой отметки прыгали всего двое. Лысенко и Ухов дружно добрались до отметки 2,30. Там удачливее оказался Даниил, а Ухов с прыжком на 2,26 остался вторым.

— Результат неплохой, но погода расстроила, — сказал после завершения соревнований Лысенко. — Прыгнуть выше не дал именно дождь. Я выступаю в шиповках для тройного прыжка, где нет шипов на пятке. На скользком покрытии нога едет, и прыгать опасно. Поэтому в середине соревнований я все-таки взял «высотные» шиповки. Хотя менять обувь по ходу турнира тоже сложно.

— Высоту 2,30 вы брали уже в новых шиповках?

— Да. Я максимально настраивался на этот рубеж, чтобы не чувствовать разницу с привычными шиповками.

— Почему ИААФ до сих пор не говорит вам ни «да», ни «нет» по поводу индивидуальной заявки?

— Сам не знаю. За весну — лето у меня взяли уже три допинг-пробы, так что с этой стороны все должно быть нормально….

— С такими прыжками вы бы и на уровне «Бриллиантовой лиги» не затерялись…

— Обидно смотреть трансляции «Бриллиантовой лиги» и точно знать, что мог бы быть там близко к «тройке» или даже призером?.. Я очень жду ответа от ИААФ. Не знаю даже, смогу ли поехать на чемпионат мира. Шансы 50 на 50. Пусть «выпустят», чтобы я мог выступать хоть где-то… .

У ЛАСИЦКЕНЕ ДОЖДЬ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ СТАРТ

Чемпионка мира Мария Ласицкене призналась, что не считает все выигранные старты в этом году. За нее это делают журналисты: победа в Жуковском стала для Марии уже 18-й подряд! Наша прыгунья в нынешнем сезоне выступала на соревнованиях любого ранга — от чемпионата Московской области до этапов «Бриллиантовой лиги» — и неизменно побеждала. Причем в большинстве стартов результат Ласицкене был равен или выше двух метров.

На этот раз Мария напрыгала «всего» 1,95. Но с учетом того, что по сектору буквально текли реки, даже это стало подвигом. Не зря тренер Геннадий Габрилян, когда планка в третьей попытке на 2,00 все-таки упала, крикнул: «Все равно молодец! Боролась до конца!».

— Прыгать было непросто, но опыт выступлений в дождливую погоду тоже необходим, — сказала потом Ласицкене. — Надо выступать в разных условиях, а не только при солнышке. Жаль только, что у меня плохая погода приходится почти на каждый второй старт. Ну, будем считать это тренировкой перед чемпионатом мира в Лондоне, где такая погода тоже не редкость.

— В третьей попытке на высоте 2,00 вы были очень близки к тому, чтобы планка устояла.

— Да, я даже сначала подумала, что взяла! Подняла глаза с мата — а планка упала.

— Если бы та попытка получилась удачной, вы продолжали бы соревнования?

— Конечно. Есть же рекорд соревнований — 2,03, и публику тоже хотелось порадовать.

— Тяжело настроиться на такие локальные турниры, как в Жуковском, после этапов «Бриллиантовой лиги»?

— Непросто. Часто я начинаю соревнования сонной, ругаю себя: мол, ты на соревнованиях, так нельзя! В этот раз у меня было много вторых попыток, и это тоже говорит о том, что не смогла сразу проснуться. Эмоции приходилось вызывать немного искусственно. Перед попытками на 2 метра разделась до короткой формы, долго стояла, настраивалась… Когда ты из соревнований в соревнования берешь два метра, конечно, хочется большего.

— Паузу в соревнованиях вы так и не планируете и будете выступать нон-стопом?

— Я буду прыгать на этапах «Бриллиантовой лиги», а также в финале нашей серии Гран-при и на чемпионате России. Столько стартов, что уже даже запуталась!

Мемориал Знаменских.

Мужчины. 100 м. 1. Перестюк — 10,41. 110 м c/б. 1. Шабанов — 13,93. 200 м. 1. Ефимов — 20,94. 400 м. 1. Ивашко — 46,16. 400 м с/б. 1. Чалый — 50,44. 1500 м. 1 Харитонов — 3.42,37. 3000 м с/п. 1. Бахарев — 8.20,61. 10 000 м. 1. А. Рыбаков — 28.01,93. Высота. 1. Лысенко — 2,30. Длина. 1. Меньков — 8,32. Тройной. 1. Примак — 16,87. Шест. 1. Горохов — 5,60. Копье. 1. Тарабин — 77,49. Ядро. 1. Лесной — 20,36. Диск. 1. Худяков — 62,56.

Женщины. 100 м. 1. Сивкова — 11,41. 100 м с/б. 1. Николаева — 13,24. 200 м. 1. Хорошева — 23,62. 400 м. 1. Реньжина — 51,84. 400 м с/б. 1. Храмова — 55,70. 800 м. 1. Гуляева — 2.00,05. 1500 м. 1. Гуляева — 4.04,49. 3000 м с/п. 1. Соколенко — 9.44,32. 10 000 метров. 1. Седова — 32.14,43. Высота. 1. Ласицкене — 1,95. Длина. 1. Соколова — 6,82. Тройной. 1. Крылова — 14,11. Копье. 1. Сафонова — 54,28. Молот. 1. Царева — 70,44. Ядро. 1. Бугакова — 17,91.