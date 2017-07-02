Шляхтин: Около сорока легкоатлетов РФ ждут решения IAAF по индивидуальным заявкам

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«В сборной присутствует напряжение в связи с неопределенностью. Спортсмены, заявки которых висят неотвеченными, а их более сорока человек, нервничают. Все надеются получить от IAAF одобрение в ближайшее время», — заявил Шляхтин.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 14 российских легкоатлетов, а также девять юниоров.

IAAF выработала регламент участия нейтральных спортсменов на чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Согласно документу, вместе с атлетом на турнир может ехать личный тренер (или лицо, заменяющее его). IAAF также постановила, что будет принимать решение об участии в ЧМ персонально по каждому российскому легкоатлету, имеющему нейтральный статус. Заявки в IAAF будут отправляться централизованно, крайний срок подачи — 24 июля.

Ранее Шляхтин сообщил журналистам, что ВФЛА намерена определиться в вопросе, кто из тренеров будет сопровождать спортсменов на ЧМ, в понедельник, 3 июля. Право выступить на чемпионате мира пока имеют девять российских легкоатлетов: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский.