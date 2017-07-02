Легкоатлетка Ласицкене выиграла девятый турнир подряд, победив на Мемориале Знаменских
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на Мемориале Знаменских, который проходит в подмосковном Жуковском. Спортсменка показала результат 1 метр 95 см.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второе место заняла Светлана Школина (1,88), третьей стала Ирина Гордеева (1,85). Ласицкене сумела одержать победу на девятом турнире подряд.
11 июня Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере, на этапах «Бриллиантовой лиги» в Риме и Стокгольме, на Мемориале Евстратова и четвертом этапе летнего
Ласицкене также выступит на этапах «Бриллиантовой лиги» в Лозанне и Лондоне, Кубке России (
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter