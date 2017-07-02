Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30258156/
2 июля 2017, 19:06 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Ласицкене выиграла девятый турнир подряд, победив на Мемориале Знаменских

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на Мемориале Знаменских, который проходит в подмосковном Жуковском. Спортсменка показала результат 1 метр 95 см.

Второе место заняла Светлана Школина третьей стала Ирина Гордеева. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе место заняла Светлана Школина (1,88), третьей стала Ирина Гордеева (1,85). Ласицкене сумела одержать победу на девятом турнире подряд.

11 июня Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере, на этапах «Бриллиантовой лиги» в Риме и Стокгольме, на Мемориале Евстратова и четвертом этапе летнего Гран-при в Жуковском.

Ласицкене также выступит на этапах «Бриллиантовой лиги» в Лозанне и Лондоне, Кубке России (14—15 июля) и чемпионате страны (28—30 июля).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Прыгуньи с шестом Сидорова и Муллина не выступили на Мемориале Знаменских из-за дождя

Прыгуньи с шестом Сидорова и Муллина не выступили на Мемориале Знаменских из-за дождя

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские прыгуньи с шестом Анжелика Сидорова и Ольга Муллина, имеющие разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях, отказались от выступления в Мемориале Знаменских из-за дождя. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Еще 7 новостей  Все новости
2 июля

Праздник футбола: Санкт-Петербург ждет финала Кубка конфедераций

Легкоатлетка Ласицкене выиграла девятый турнир подряд, победив на Мемориале Знаменских

Исинбаева: выход из группы будет задачей-минимум для сборной России на ЧМ-2018