Прыгуньи с шестом Сидорова и Муллина не выступили на Мемориале Знаменских из-за дождя
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские прыгуньи с шестом Анжелика Сидорова и Ольга Муллина, имеющие разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях, отказались от выступления в Мемориале Знаменских
из-за дождя. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В соревнованиях приняла участие только Татьяна Стецюк, которая не сумела взять начальную высоту — 4 метра.
«Спортсменки приняли правильное решение, в дождь велика вероятность травмироваться», — заметил в беседе с ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter