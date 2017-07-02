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2 июля 2017, 18:28 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Прыгуньи с шестом Сидорова и Муллина не выступили на Мемориале Знаменских из-за дождя

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские прыгуньи с шестом Анжелика Сидорова и Ольга Муллина, имеющие разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях, отказались от выступления в Мемориале Знаменских из-за дождя. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В соревнованиях приняла участие только Татьяна Стецюк которая не сумела взять начальную высоту — 4 метра. Увеличить
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В соревнованиях приняла участие только Татьяна Стецюк, которая не сумела взять начальную высоту — 4 метра.

«Спортсменки приняли правильное решение, в дождь велика вероятность травмироваться», — заметил в беседе с ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.
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