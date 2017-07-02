Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30257507/
2 июля 2017, 17:36 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Ухов стал вторым на Мемориале Знаменских в прыжках в высоту

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов занял второе место на Мемориале Знаменских в прыжках в высоту. Спортсмен показал результат 2 метра 26 см.

Победителем стал Даниил Лысенко. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победителем стал Даниил Лысенко (2,30), третье место у Ильи Иванюка (2,19).

Ухов и Лысенко ранее уже выполнили нормативы для участия в ЧМ в Лондоне, но не имеют пока индивидуальных разрешений на участие в международных соревнованиях.

«Сегодня Даниил был готов прыгать высоко, но, к сожалению, помешал дождь. Он решил не рисковать, что не получить травму на мокром покрытии», — сказал ТАСС личный тренер Лысенко Евгений Загорулько.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

ВФЛА отправит первые заявки атлетов и тренеров в оргкомитет ЧМ в начале следующей недели

ВФЛА отправит первые заявки атлетов и тренеров в оргкомитет ЧМ в начале следующей недели

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в начале следующей недели намерена отправить в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) и оргкомитет чемпионата мира первые заявки российских спортсменов, желающих выступить на этом турнире, а также личных тренеров. Об этом сообщил ТАСС вице-президент ВФЛА и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.
Еще 7 новостей  Все новости
2 июля

Товарищеский матч сборных России и Бразилии по футболу состоится в марте 2018 года

Поветкин заявил, что всегда был чист от допинга

Радулов ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ