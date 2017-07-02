Ухов стал вторым на Мемориале Знаменских в прыжках в высоту
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов занял второе место на Мемориале Знаменских в прыжках в высоту. Спортсмен показал результат 2 метра 26 см.
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Победителем стал Даниил Лысенко (2,30), третье место у Ильи Иванюка (2,19).
Ухов и Лысенко ранее уже выполнили нормативы для участия в ЧМ в Лондоне, но не имеют пока индивидуальных разрешений на участие в международных соревнованиях.
«Сегодня Даниил был готов прыгать высоко, но, к сожалению, помешал дождь. Он решил не рисковать, что не получить травму на мокром покрытии», — сказал ТАСС личный тренер Лысенко Евгений Загорулько.
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