Бегуньи Храмова и Гуляева выполнили квалификационные нормативы ЧМ на Мемориале Знаменских

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Гуляева пробежала 800-метровку за 2 минуты 0,05 секунды при нормативе 2.01,00. Храмова в беге на 400 метров с барьерами показала результат 55,70 секунды (норматив — 56,10). Обе спортсменки стали победительницами соревнований в своих дисциплинах. Как сообщал ранее ТАСС, сумела выполнить норматив в беге на 10 000 метров и новая чемпионка страны Елена Седова, финишировавшая с результатом 32.14,43 (норматив — 32.15,00).

Все три спортсменки в настоящее время лишены возможности выступить на чемпионате мира, так как ранее получили отказ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций на просьбу разрешить участвовать в международных стартах на правах нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.