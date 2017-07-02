Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30256202/
2 июля 2017, 13:06 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Бегуньи Храмова и Гуляева выполнили квалификационные нормативы ЧМ на Мемориале Знаменских

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлетки Александра Гуляева (бег на 800 метров) и Валерия Храмова (400 метров с барьерами) на Мемориале Знаменских, который завершится в воскресенье в Жуковском, сумели выполнить квалификационные нормативы для участия в августовском чемпионате мира.

Как сообщал ранее ТАСС сумела выполнить норматив в беге на 10 000 метров и новая чемпионка страны Елена Седова. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гуляева пробежала 800-метровку за 2 минуты 0,05 секунды при нормативе 2.01,00. Храмова в беге на 400 метров с барьерами показала результат 55,70 секунды (норматив — 56,10). Обе спортсменки стали победительницами соревнований в своих дисциплинах. Как сообщал ранее ТАСС, сумела выполнить норматив в беге на 10 000 метров и новая чемпионка страны Елена Седова, финишировавшая с результатом 32.14,43 (норматив — 32.15,00).

Все три спортсменки в настоящее время лишены возможности выступить на чемпионате мира, так как ранее получили отказ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций на просьбу разрешить участвовать в международных стартах на правах нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Шубенков доволен своим выступлением на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

Шубенков доволен своим выступлением на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков заявил, что доволен своим выступлением на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже в субботу, где он занял четвертое место. Об этом спортсмен написал в Instagram.
Еще 7 новостей  Все новости
2 июля

Товарищеский матч сборных России и Бразилии по футболу состоится в марте 2018 года

Поветкин заявил, что всегда был чист от допинга

Радулов ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ