Шубенков доволен своим выступлением на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков заявил, что доволен своим выступлением на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже в субботу, где он занял четвертое место. Об этом спортсмен написал в Instagram.
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«Почему в финале не добавил? — написал Шубенков. — Что ж, это барьеры, и тут всякое случается, включая удары по рукам, напрочь ломающие ритм, с соседних дорожек. Но я все равно довольный».
Шубенков показал результат 13,18 секунды. Победу одержал ямаец Рональд Леви (13,05), вторым финишировал британец Эндрю Поцци (13,14), третий результат у француза Гарфилда Дарьена (13,15).
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, до международных соревнований под нейтральным флагом.
Ранее
Шубенков планирует выступить на турнире в венгерском Секешфехерваре 4 июля.
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