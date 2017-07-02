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2 июля 2017, 12:28 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шубенков доволен своим выступлением на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков заявил, что доволен своим выступлением на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже в субботу, где он занял четвертое место. Об этом спортсмен написал в Instagram.

Россиянин показал результат 1318 секунды. Увеличить
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«Почему в финале не добавил? — написал Шубенков. — Что ж, это барьеры, и тут всякое случается, включая удары по рукам, напрочь ломающие ритм, с соседних дорожек. Но я все равно довольный».

Шубенков показал результат 13,18 секунды. Победу одержал ямаец Рональд Леви (13,05), вторым финишировал британец Эндрю Поцци (13,14), третий результат у француза Гарфилда Дарьена (13,15).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, до международных соревнований под нейтральным флагом.

Ранее из-за дополнительных проверок Шубенков получил американскую визу позднее ожидаемого и не успел вылететь на турнир в американском Юджине (27 мая). 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА — этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае — занял пятое место (13,35). 6 июня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме Шубенков финишировал третьим (13,21), а 18 июня на этапе в Стокгольме стал вторым (13,10).

Шубенков планирует выступить на турнире в венгерском Секешфехерваре 4 июля.
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