Чемпионка Рио-2016 Томпсон выиграла 100-метровку на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Двукратная чемпионка Олимпийских игр-2016 в
Рио-де-Жанейро ямайская бегунья Элейн Томпсон выиграла забег на 100 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
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Ямайская легкоатлетка в субботу пробежала стометровку за 10,91 секунды. Второе место заняла ивуарийка
В беге на 400 метров первенствовала еще одна представительница Ямайки Новлен
В беге на 3000 метров с препятствиями (стипль-чез) весь призовой пьедестал заняли кенийки — первой стала Беатрис Чепкоэч (9.01,69), второй Хивин Джепкемои (9.06,00) третьей Селлифин Чеспол (9,07,54).
В толкании ядра победительницей этапа стала китаянка Гун Лицзяо с результатом 19,14 метра. Второе место заняла венгерка Анита Мартон (18,48), а первую тройку замкнула белоруска Юлия Леонтюк (18,28).
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