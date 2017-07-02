Чемпионка Рио-2016 Томпсон выиграла 100-метровку на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

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Ямайская легкоатлетка в субботу пробежала стометровку за 10,91 секунды. Второе место заняла ивуарийка Мари-Жозе Та Лу (10,96), третьей стала Блессинг Окагбаре из Нигерии (11,09).

В беге на 400 метров первенствовала еще одна представительница Ямайки Новлен Уильямс-Миллс (51,03), второй стала американка Кортни Около (51,19), третьей — еще одна ямайская бегунья Шерика Джексон (51,91). На дистанции 1500 м победительницей стала голландка Сифан Хассан (3.57,10), второе место заняла кенийка Фейт Кипьегон (3.57,51), третье — Гудаф Цегай из Эфиопии (3.59,55).

В беге на 3000 метров с препятствиями (стипль-чез) весь призовой пьедестал заняли кенийки — первой стала Беатрис Чепкоэч (9.01,69), второй Хивин Джепкемои (9.06,00) третьей Селлифин Чеспол (9,07,54).

В толкании ядра победительницей этапа стала китаянка Гун Лицзяо с результатом 19,14 метра. Второе место заняла венгерка Анита Мартон (18,48), а первую тройку замкнула белоруска Юлия Леонтюк (18,28).