Шубенков стал четвертым в беге на 110 м с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

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Победу одержал ямаец Рональд Леви (13,05), вторым финишировал британец Эндрю Поцци (13,14), третий результат у француза Гарфилда Дарьена (13,15).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, до международных соревнований под нейтральным флагом.

Ранее из-за дополнительных проверок Шубенков получил американскую визу позднее ожидаемого и не успел вылететь на турнир в американском Юджине (27 мая). 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА — этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае — занял пятое место (13,35). 6 июня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме Шубенков финишировал третьим (13,21), а 18 июня на этапе в Стокгольме стал вторым (13,10).

После Парижа Шубенков планирует выступить на турнире в венгерском Секешфехерваре (4 июля).