Шубенков стал четвертым в беге на 110 м с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял четвертое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже. Спортсмен, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,18 секунды.
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Победу одержал ямаец Рональд Леви (13,05), вторым финишировал британец Эндрю Поцци (13,14), третий результат у француза Гарфилда Дарьена (13,15).
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, до международных соревнований под нейтральным флагом.
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После Парижа Шубенков планирует выступить на турнире в венгерском Секешфехерваре (4 июля).
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