Седова выполнила норматив для участия в ЧМ на дистанции 10 000 м
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 1 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Елена Седова стала победительницей Мемориала Знаменских в беге на дистанции 10 000 метров. Она показала результат 32 минуты 14,43 секунды и выполнила квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.
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Квалификационный норматив чемпионата мира 2017 года в женском беге на 10 000 метров составляет 32 минуты и 15 секунд.
Седова пока не имеет индивидуального разрешения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена, поэтому по состоянию на 1 июля не может претендовать на поездку в Лондон.
Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.
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