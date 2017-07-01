Усэйн Болт обратится к врачу ФК «Бавария» из-за проблем со спиной
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт обратится к немецкому врачу
Гансу-Вильгельму Мюллеру-Вольфарту из-за проблем со спиной, которые появились у легкоатлета после победы на этапе «Мирового вызова» в чешской Остраве. Об этом сообщает агентство Reuters.
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«Я собираюсь увидеться со своим доктором, я знаю, что он может решить любую проблему. Все, что мне надо, чтобы я мог тренироваться изо всех сил и набрал форму», — заявил Болт.
Болт проводит свой последний сезон в профессиональной карьере, ранее он заявлял, что завершит выступления после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа.
Ямаец является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Болт шесть раз признавался лучшим легкоатлетом мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016).
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