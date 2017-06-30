Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30245546/
30 июня 2017, 18:55 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Ласицкене: Слово «Россия» пришлось содрать даже с чемодана

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) рассказала о требованиях от IAAF к спортcменам, которые участвуют в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене (<span class=error>Кучина</span>) рассказала о требованиях от <span class=error>IAAF</span> к <span class=error>спортcменам</span> которые участвуют в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«IAAF сообщила, что мы не должны в любых проявлениях демонстрировать российский триколор. Может ли технический спонсор предложить выступать в бело-сине-красных шиповках? Не предложит. Подобные моменты всем известны заранее, и, например, форма у меня голубая. Кстати, перед любым стартом нас осматривают в специальной комнате на предмет размера рекламных лейблов. Так что, если на форме будет обнаружено несоответствие требованиям IAAF по поводу триколора, могут возникнуть проблемы. Рисковать же в моей ситуации просто глупо, поэтому слово “Россия” пришлось содрать даже с чемодана.

Пока документа, в котором сформулированы требования к нейтральным спортсменам на чемпионате мира, нет, но до 1 июля вроде бы должны подготовить официальный список правил. Работы, кстати, прибавилось и нам, и IAAF. Мы ведь уже направили туда 20 фотографий формы, в которой я буду выступать на чемпионате мира», — приводит слова Ласицкене «Коммерсантъ».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

IAAF допустила девятерых российских легкоатлетов до юниорского ЧМ

IAAF допустила девятерых российских легкоатлетов до юниорского ЧМ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки девятерых россиян для выступления на юниорском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО