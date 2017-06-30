Ласицкене: Слово «Россия» пришлось содрать даже с чемодана

«IAAF сообщила, что мы не должны в любых проявлениях демонстрировать российский триколор. Может ли технический спонсор предложить выступать в бело-сине-красных шиповках? Не предложит. Подобные моменты всем известны заранее, и, например, форма у меня голубая. Кстати, перед любым стартом нас осматривают в специальной комнате на предмет размера рекламных лейблов. Так что, если на форме будет обнаружено несоответствие требованиям IAAF по поводу триколора, могут возникнуть проблемы. Рисковать же в моей ситуации просто глупо, поэтому слово “Россия” пришлось содрать даже с чемодана.



Пока документа, в котором сформулированы требования к нейтральным спортсменам на чемпионате мира, нет, но до 1 июля вроде бы должны подготовить официальный список правил. Работы, кстати, прибавилось и нам, и IAAF. Мы ведь уже направили туда 20 фотографий формы, в которой я буду выступать на чемпионате мира», — приводит слова Ласицкене «Коммерсантъ».