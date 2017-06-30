Ласицкене: Слово «Россия» пришлось содрать даже с чемодана
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) рассказала о требованиях от IAAF к спортcменам, которые участвуют в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
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«IAAF сообщила, что мы не должны в любых проявлениях демонстрировать российский триколор. Может ли технический спонсор предложить выступать в
Пока документа, в котором сформулированы требования к нейтральным спортсменам на чемпионате мира, нет, но до 1 июля вроде бы должны подготовить официальный список правил. Работы, кстати, прибавилось и нам, и IAAF. Мы ведь уже направили туда 20 фотографий формы, в которой я буду выступать на чемпионате мира», — приводит слова Ласицкене «Коммерсантъ».
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