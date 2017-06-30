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30 июня 2017, 16:32 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Крупорушников: IAAF может принять решение о восстановлении в правах ВФЛА 2 или 3 августа

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Международная федерация легкой атлетики (IAAF) 2 или 3 августа может принять решение о восстановлении в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил спортивный директор организации Андрей Крупорушников.

Спортивный директор ВФЛА рассказал что IAAF может принять решение либо о восстановлении в правах ВФЛА либо о пролонгации санкций. Увеличить
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«2 или 3 августа IAAF может принять решение либо о восстановлении в правах ВФЛА, либо о пролонгации санкций. Позже будет дискуссия, которая, как мы надеемся, будет более конструктивной», — заявил Крупорушников.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 14 отечественных легкоатлетов, среди которых Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.
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