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Олеся КРАСНОМОВЕЦ

Родилась 8 июля 1979 года в Нижнем Тагиле.

Специализировалась на беговых дистанциях 200 и 400 метров

Серебряный призер Олимпийских игр в эстафете 4×400 м (2004).

Чемпионка мира на открытом воздухе в эстафете 4×400 м (2005).

Трехкратная чемпионка мира в помещении в беге на 400 м и эстафете 4×400 м (2004, 2006).

Чемпионка Европы в помещении в эстафете 4×400 м (2011).

Появление известного спортсмена в составе Государственной думы для нашей страны давно уже не новость. Наиболее продвинутые возглавляют комиссии и комитеты и вовсю защищают интересы собственных регионов далеко не только в спортивной отрасли. Но вот профессиональных спортсменов-губернаторов в России еще не было. А уж если учесть, что речь идет о девушке, всего пять лет назад завершившей спортивную карьеру — в Свердловской области действительно творится что-то невероятное.

Олеся Красномовец (после замужества Форшева) до сих пор в политической активности замечена не была. Она возглавляет собственную школу бега и тренирует любителей. Справедливости ради, ее шансы возглавить регион чисто теоретические. Но само выдвижение бывшей бегуньи на такой пост все равно стало событием.

КТО ХОТЬ РАЗ СО МНОЙ ПРОБЕЖАЛ, БОЛЬШЕ НЕ УЙДЕТ

— Я живу в Екатеринбурге и хочу, чтобы в этом городе жил мой ребенок, — говорит Красномовец. — Я счастлива быть полезной своей родине, причем вижу для этого реальные рычаги.

— Если говорить начистоту, вы реально хотите стать губернатором или скорее просто хотите самим фактом выдвижения публично обратить внимание на определенные проблемы?

— Скорее второе. Конечно, каждый солдат мечтает стать генералом. На самом деле это очень значимый для меня момент. Я не хочу стоять на месте. В спорте я добилась определенных успехов, сейчас пришло время реализовать себя в другой сфере. Ко мне часто люди обращаются за помощью, я умею убеждать. В своей программе я говорю о том, что необходимо поддерживать людей, работающих в бюджетной сфере, — медицинских работников, учителей и воспитателей, тренеров….

Говорить о спортивных проблемах Красномовец явно гораздо комфортней, чем об общеполитических. И это понятно: карьеру бегуньи Олеся завершила всего три года назад, а шесть лет назад, в 2011-м, завоевала золото на чемпионате Европы в помещениях. В отличие от большинства коллег после ухода из спорта Олесю не засосала семейная жизнь, да и просиживать в Госдуме она тоже не стала.

Уже три года Красномовец возглавляет школу бега. Проект она придумала и основала с нуля. И не собирается отказываться от него даже ради политической карьеры.

— Школу бега я не оставлю, это дело моей жизни, — говорит Красномовец. — Кстати, у меня занимается много бизнесменов, политиков. Кто хоть один раз со мной пробежал, больше не уходит. Бег же действительно меняет человека, учит ставить цели и реализовывать их. Я так рада, что любительское беговое движение захлестнуло Россию! Ведь бег дает нам гораздо больше, чем просто фитнес. Я часто говорю ученикам: «У вас непонятная ситуация в жизни, плохое настроение? Идите бегать!» В беге есть фаза полета, когда ты можешь отключить голову, услышать птиц у реки… И это совершенно по-новому раскрывает человека, не говоря уже об изменениях во внешнем виде.

УЧЕНИКИ ДЛЯ МЕНЯ — КОТИКИ И ЗАЙЧИКИ

Послеспортивная жизнь у Красномовец начиналась, как у многих. Попытка устроиться чиновником ничего не дала, о политической карьере тогда речи не шло. Олеся хотя и успела в спортивные времена стать многократной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр, большинство своих наград завоевала в эстафете. Для своего региона она была безусловной звездой, а вот в российском масштабе таких спортсменок довольно много….

— Когда закончила карьеру, я обратилась в региональное министерство с вопросом, не могла бы я быть чем-то полезна, — вспоминает Красномовец. — Там сидели люди, не имеющие никакого отношения к спорту. Но мне ответили «нет». Единственное предложение было поработать в ДЮСШ с детками за зарплату 5 тысяч рублей. Энтузиазма, конечно, у меня столько, что готова работать даже бесплатно, но жить ведь тоже на что-то надо. Поначалу я была растеряна. Потом призадумалась и решила организовать собственную школу бега. Теперь меня кормит свой бизнес, а с детьми я действительно работаю бесплатно — провожу много мастер-классов, с удовольствием приезжаю на соревнования.

Школа бега Красномовец пользуется большим успехом. Олеся взяла на работу еще несколько тренеров, но с заметной частью учеников по-прежнему работает лично. Собственный бизнес помог справиться и с проблемами в семье — полтора года назад у Форшевых дотла сгорел дом вместе со всеми вещами и спортивными наградами.

— Школе уже три года, но я по-прежнему не могу относиться к ней только как к бизнесу, — признается бегунья. — Для меня ученики — это котики и зайчики, я за каждого переживаю и отношусь со всей душой. Может, кстати, со временем подтяну к этому делу и политиков. Создам партию бега, и мы побежим!

Кстати, Олеся Красномовец теоретически могла бы стать не медалисткой, а олимпийской чемпионкой. В 2004-м в Афинах россиянки финишировали вторыми вслед за сборной США, а спустя год одна из американок Кристал Кокс призналась в употреблении допинга. Команду лишили олимпийского золота, но к сборной России оно до сих пор так и не перешло.

— Я считаю это несправедливым и даже одно время хотела написать открытое письмо, — заявляет Красномовец. — Если наших спортсменов дисквалифицируют и отнимают у них медали, почему эта схема не работает в обратную сторону? Все дело в том, что в 2004 году действовали правила, согласно которым медалистами считались только участники эстафетного финала. Соответственно, и дисквалификация участницы предварительного забега ни на что не влияла. А начиная с 2005 года уже у всех членов команды стали равные права — и если любой из них попадается на допинге, то снимается вся команда.

Инициативности и желания докопаться до истины Красномовец не занимать. Чем завершится ее эпопея с выдвижением на пост губернатора — вопрос вторичный. Главное, что успешных историй устройства собственной послеспортивной жизни у нас в стране — раз-два, и обчелся. А уж если речь не идет о звездах первой величины, тем более.

Не было работы — создала свой бизнес. Сгорел дом — построила новый. Чем не поучительный пример?