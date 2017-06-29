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https://sport.mail.ru/news/athletics/30234927/
29 июня 2017, 22:22 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF допустила девятерых российских легкоатлетов до юниорского ЧМ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки девятерых россиян для выступления на юниорском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

К соревнованиям допущены Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Екатерина Горшенина, Салават Илкаев, Эльвира Хасанова, Сергей Кожевников (все — спортивная ходьба), Полина Милнер, Варвара Назибулина (обе — бег на короткие дистанции), Данила Тундыков (бег на средние дистанции) и Валентина Ульянова (прыжки в высоту). Юниорский чемпионат мира пройдет в Найроби (Кения) 12—16 июля.

«Я хотел бы поблагодарить членов совета по надзору за допингом за их постоянную приверженность и усердие в текущем процессе, — сказал глава IAAF Себастьян Коу. — Этот процесс связан с нашим желанием поддержать надежды и стремления всех чистых спортсменов. Я рад, что эти девять спортсменов получат шанс соревноваться в качестве нейтральных спортсменов, и мы гарантируем, что у них есть поддержка, в которой они нуждаются, чтобы соревноваться в меру своих возможностей».

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В настоящее время 14 членов сборной России по легкой атлетике получили разрешение от IAAF, девять из них уже выполнили квалификационные нормативы для участия в ЧМ. Это прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) и барьерист Сергей Шубенков (действующие чемпионы мира), прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский.
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