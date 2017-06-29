Сидорова не планирует выступать на этапах Бриллиантовой лиги до ЧМ

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Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

«Все зависит от того, как пойдет оформление визы. От этого и будем выстраивать соревновательные планы до чемпионата мира. Вообще намечали мы еще один старт в Германии. На этапах Бриллиантовой лиги она (Сидорова) до чемпионата мира выступать уже не планирует», — сказал Воронков по телефону.