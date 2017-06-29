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29 июня 2017, 19:21 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Сидорова не планирует выступать на этапах Бриллиантовой лиги до ЧМ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова не планирует принимать участия в этапах Бриллиантовой лиги до чемпионата мира по легкой атлетике, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Павел Воронков.

Российская <span class=error>прыгунья</span> с шестом Анжелика <span class=error>Сидорова</span> не планирует принимать участия в этапах Бриллиантовой лиги до чемпионата мира по легкой атлетике заявил агентству Р-Спорт менеджер спортсменки Павел <span class=error>Воронков</span>. Увеличить
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Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

«Все зависит от того, как пойдет оформление визы. От этого и будем выстраивать соревновательные планы до чемпионата мира. Вообще намечали мы еще один старт в Германии. На этапах Бриллиантовой лиги она (Сидорова) до чемпионата мира выступать уже не планирует», — сказал Воронков по телефону.
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Легкоатлеты Сидорова и Шубенков получили приглашения для получения британских виз

Легкоатлеты Сидорова и Шубенков получили приглашения для получения британских виз

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выслала приглашения для получения британских виз российским спортсменам Сергею Шубенкову и Анжелике Сидоровой, чтобы те смогли поехать в Лондон для выступления на чемпионате мира, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменов Павел Воронков.
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