Сидорова не планирует выступать на этапах Бриллиантовой лиги до ЧМ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова не планирует принимать участия в этапах Бриллиантовой лиги до чемпионата мира по легкой атлетике, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Павел Воронков.
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Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.
«Все зависит от того, как пойдет оформление визы. От этого и будем выстраивать соревновательные планы до чемпионата мира. Вообще намечали мы еще один старт в Германии. На этапах Бриллиантовой лиги она (Сидорова) до чемпионата мира выступать уже не планирует», — сказал Воронков по телефону.
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