Легкоатлеты Сидорова и Шубенков получили приглашения для получения британских виз

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Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

«Насколько я знаю, все наши спортсмены российские получили приглашения. Все российские спортсмены, которые выполнили квалификационные нормативы, мы получили на них на всех приглашения от IAAF, не только Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова. В принципе, время позволяет сделать визы в срок в зависимости от соревновательного планирования. Поскольку все-таки это занимает определенное время, надо отдавать паспорта. Но это технический момент», — сказал Воронков по телефону.

Собеседник агентства уточнил, что российские спортсмены получили технические приглашения. «Пока это техническое приглашение для получения визы. IAAF все детали участия российских спортсменов в чемпионате мира должна прислать до конца месяца. Они понимают, что процедура занимает время, поэтому прислали нам приглашение», — сказал Воронков.