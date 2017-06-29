Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30233525/
29 июня 2017, 19:26 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Легкоатлеты Сидорова и Шубенков получили приглашения для получения британских виз

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выслала приглашения для получения британских виз российским спортсменам Сергею Шубенкову и Анжелике Сидоровой, чтобы те смогли поехать в Лондон для выступления на чемпионате мира, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменов Павел Воронков.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) выслала приглашения для получения британских виз российским спортсменам Сергею <span class=error>Шубенкову</span> и Анжелике <span class=error>Сидоровой</span> чтобы те смогли поехать в Лондон для выступления на чемпионате мира заявил агентству Р-Спорт менеджер спортсменов Павел <span class=error>Воронков</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

«Насколько я знаю, все наши спортсмены российские получили приглашения. Все российские спортсмены, которые выполнили квалификационные нормативы, мы получили на них на всех приглашения от IAAF, не только Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова. В принципе, время позволяет сделать визы в срок в зависимости от соревновательного планирования. Поскольку все-таки это занимает определенное время, надо отдавать паспорта. Но это технический момент», — сказал Воронков по телефону.

Собеседник агентства уточнил, что российские спортсмены получили технические приглашения. «Пока это техническое приглашение для получения визы. IAAF все детали участия российских спортсменов в чемпионате мира должна прислать до конца месяца. Они понимают, что процедура занимает время, поэтому прислали нам приглашение», — сказал Воронков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Сидорова не планирует выступать на этапах Бриллиантовой лиги до ЧМ

Сидорова не планирует выступать на этапах Бриллиантовой лиги до ЧМ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова не планирует принимать участия в этапах Бриллиантовой лиги до чемпионата мира по легкой атлетике, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Павел Воронков.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева