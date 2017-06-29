Легкоатлеты Сидорова и Шубенков получили приглашения для получения британских виз
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выслала приглашения для получения британских виз российским спортсменам Сергею Шубенкову и Анжелике Сидоровой, чтобы те смогли поехать в Лондон для выступления на чемпионате мира, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменов Павел Воронков.
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Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.
«Насколько я знаю, все наши спортсмены российские получили приглашения. Все российские спортсмены, которые выполнили квалификационные нормативы, мы получили на них на всех приглашения от IAAF, не только Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова. В принципе, время позволяет сделать визы в срок в зависимости от соревновательного планирования. Поскольку
Собеседник агентства уточнил, что российские спортсмены получили технические приглашения. «Пока это техническое приглашение для получения визы. IAAF все детали участия российских спортсменов в чемпионате мира должна прислать до конца месяца. Они понимают, что процедура занимает время, поэтому прислали нам приглашение», — сказал Воронков.
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