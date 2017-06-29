Ласицкене получила британскую визу для участия в этапе Бриллиантовой лиги и ЧМ

Ранее стало известно, что оргкомитет этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне, который состоится 9 июля, пригласил Ласицкене выступить в соревнованиях. До этого оргкомитет заявлял, что не планирует в нынешнем году приглашать россиян для участия в этапе.

«Сегодня Маша получила британскую визу сроком на полгода. По ней она сможет потом поехать и на чемпионат мира», — сообщила Назарова по телефону.

Назарова также отметила, что тренер спортсменки Геннадий Габрилян пока визу не получил. «Оргкомитет чемпионата мира ответил на наше письмо с просьбой разъяснить регламент оформления аккредитации и приглашений только относительно спортсменов. По тренерам информация будет позже», — добавила собеседница агентства.