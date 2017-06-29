Ласицкене получила британскую визу для участия в этапе Бриллиантовой лиги и ЧМ
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене (до замужества Кучина) в четверг получила британскую визу, по которой она сможет поехать в Лондон для участия в этапе Бриллиантовой лиги и чемпионате мира по легкой атлетике, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.
Ранее стало известно, что оргкомитет этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне, который состоится 9 июля, пригласил Ласицкене выступить в соревнованиях. До этого оргкомитет заявлял, что не планирует в нынешнем году приглашать россиян для участия в этапе.
«Сегодня Маша получила британскую визу сроком на полгода. По ней она сможет потом поехать и на чемпионат мира», — сообщила Назарова по телефону.
Назарова также отметила, что тренер спортсменки Геннадий Габрилян пока визу не получил. «Оргкомитет чемпионата мира ответил на наше письмо с просьбой разъяснить регламент оформления аккредитации и приглашений только относительно спортсменов. По тренерам информация будет позже», — добавила собеседница агентства.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне
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