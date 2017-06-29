Шубенков и Клишина не примут участия в Мемориале братьев Знаменских

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В турнире примут участие легкоатлеты, набравшие в сезоне рейтинговые очки.

«В соревновании примет участие практически вся сборная России. Точно не будет Сергея Шубенкова, Веры Ребрик и Даши Клишиной. Все лидеры выступят на данном турнире, поэтому ожидаем упорной борьбы, новых рекордов мемориала и новых рекордов как минимум в стране», — сказал Крупорушников.

«В первый день ожидаем новый рекорд России в беге на десять километров, все необходимое мы для этого сделали, будут сильные пейсмейкеры (бегуны, которые задают темп на средних и длинных дистанциях — прим. ТАСС), главное, чтобы повезло с погодой. Также ожидаем новых рекордов от Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой. Иван Ухов и Даниил Лысенко также являются основными претендентами на новый рекорд в своей дисциплине», — добавил он.

«Начиная с этого года на мемориале будут специальные нововведения. Для спортсменов будут учреждены дополнительные призы за первое, второе и третье места. Еще одним нововведением мы хотели немного оживить турнир, и спортсмены будут обозначаться специальными цветами. В желтой майке будет выступать спортсмен, лидирующий по показателям сводной таблицы, а в красной выступит чемпион прошлого года. Не оставим без внимания и зрителей, для них мы подготовили ценные призы за знания легкой атлетики», — добавил он.

Международные соревнования по легкой атлетике проводятся с 1949 года. Они посвящены братьям Георгию и Серафиму Знаменским — легендарным бегунам 1930-х годов.