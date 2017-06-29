IAAF объявила о дисквалификации бегунов Капачинской и Алексеева за допинг

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Также на четыре года дисквалифицирована тренер Людмила Федорива, которая работала с рядом именитых легкоатлетов, включая Наталью Назарову (двукратный призер ОИ, чемпионка мира — 1999) и Александру Федориву (двукратный призер чемпионатов мира). Отсчет ее дисквалификации ведется с 22 сентября 2015 года.

Допинг-пробы спортсменов с Олимпиады 2008 года в Пекине показали наличие запрещенных веществ, их результаты с Игр аннулированы. В анализах Капачинской были обнаружены запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон и станозолол, ее дисквалификация отсчитывается с 1 июля 2016 года. Перепроверка допинг-пробы Абитовой показала наличие в ней дегидрохлорметилтестостерона, ее дисквалификация истекает 12 июня 2018 года, в пробе Алексеева также обнаружен дегидрохлорметилтестостерон (дисквалификация до 15 ноября 2018 года).

Абитова является чемпионкой Европы в беге на дистанции 10 км, на Играх в Пекине стала шестой. Капачинская выиграла чемпионат мира в 2003 году в беге на 200 м, а также чемпионат Европы (2010) в эстафете 4400 м, результат на Олимпиаде — второе место в эстафете (результат позднее был аннулирован из-за положительной допинг-пробы Капачинской).

Алексеев на Играх в Пекине завоевал бронзу в эстафете 4400 м, однако данный результат также был аннулирован из-за допинга у спортсмена.

Ранее о дисквалификации этих спортсменов объявило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).