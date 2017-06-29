ФБР ведет расследование по факту выбора Юджина организатором ЧМ-2021 по легкой атлетике
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит расследование по факту выбора американского города Юджина (штат Орегон) местом проведения чемпионата мира по легкой атлетике 2021 года. Об этом сообщает
Би-би-си.
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Видимо, что-то случилось...
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По информации издания, в проведении турнира в Юджине была заинтересована компания Nike, чья
Основными фигурантами в деле с возможными махинациями при выборе
Коу в свое время опроверг обвинения в намеренном продвижении кандидатуры Юджина, однако принял решение прекратить сотрудничество с Nike. Тем не менее ФБР и Налоговое управление США проводят проверки с целью выявления возможных нарушений.
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