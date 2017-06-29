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29 июня 2017, 7:55 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ФБР ведет расследование по факту выбора Юджина организатором ЧМ-2021 по легкой атлетике

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит расследование по факту выбора американского города Юджина (штат Орегон) местом проведения чемпионата мира по легкой атлетике 2021 года. Об этом сообщает Би-би-си.

<em>МОСКВА 29 июня. /ТАСС/. </em>Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит расследование по факту выбора американского города <span class=error>Юджина</span> (штат Орегон) местом проведения чемпионата мира по легкой атлетике 2021 года. Об этом сообщает <nobr>Би-би-си.</nobr> Увеличить
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По информации издания, в проведении турнира в Юджине была заинтересована компания Nike, чья штаб-квартира также располагается в штате Орегон. Юджин получил право проведения соревнований в 2015 году, при этом другие заявки не рассматривались, несмотря на проявленный шведским Гетеборгом интерес к организации турнира.

Основными фигурантами в деле с возможными махинациями при выборе города-организатора чемпионата являются бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сенегалец Ламин Диак и нынешний президент организации британец Себастьян Коу, который имел партнерские отношения с Nike. Именно Коу, как отмечается в материале издания, лоббировал интересы компании по предоставлению Юджину права провести турнир, в то время он получал от Nike около 100 тысяч фунтов в год.

Коу в свое время опроверг обвинения в намеренном продвижении кандидатуры Юджина, однако принял решение прекратить сотрудничество с Nike. Тем не менее ФБР и Налоговое управление США проводят проверки с целью выявления возможных нарушений.
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