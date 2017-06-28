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28 июня 2017, 23:04 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Болт стал победителем этапа «Мирового вызова» в Остраве в беге на 100 м

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ямайский бегун Усэйн Болт занял первое место в беге на 100 метров на этапе «Мирового вызова», который завершился в чешской Остраве. Спортсмен показал результат 10,06 секунды.

Восьмикратный олимпийский чемпион показал результат 1006 секунды. Увеличить
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Второе место занял кубинец Юньер Перес (10,09), третьим финишировал Жак Али Харви, представляющий Турцию (10,26).

Болт проводит свой последний сезон в профессиональной карьере, ранее он заявлял, что завершит выступления после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа.

Ямаец является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Болт шесть раз признавался лучшим легкоатлетом мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016).
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