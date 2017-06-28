Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30222209/
28 июня 2017, 21:42 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Ван Никерк установил мировой рекорд в беге на 300 м на турнире в Остраве

Южноафриканец Уэйд ван Никерк одержал победу в беге на 300 м на турнире по лёгкой атлетике в Остраве, установив попутно новый мировой рекорд — 30,81.

<span class=error>Южноафриканец</span> <span class=error>Уэйд</span> ван <span class=error>Никерк</span> одержал победу в беге на 300 м на турнире по лёгкой атлетике в <span class=error>Остраве</span> установив попутно новый мировой рекорд — 3081. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вторым стал Исаак Маквала из Ботсваны, а замкнул тройку лидеров ещё один представитель ЮАР Кларенс Муньяи. Предыдущий мировой рекорд — 30,85 — принадлежал американцу Майклу Джонсону, который установил его на турнире в Претории в 2000 году.

Лёгкая атлетика. Golden Spike. Острава, Чехия
Мужчины. 300 м

1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) — 30,81.
2. Исаак Маквала (Ботсвана) — 31,44.
3. Кларенс Муньяи (ЮАР) — 31,61.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО