Шубенков: Нравится, как СМИ пишут о госсистеме допинга в РФ без доказательств

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Ранее IAAF предоставила Шубенкову право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Мне нравится, как некоторые СМИ продолжают писать о “хорошо известной государственной системе допинга в России”, хотя никто этого так и не доказал» — написал Шубенков в своём «твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I just like how some media are still writing about "well-known Russian state-dope" though nobody has really proven it ?</p>— Sergey Shubenkov EN (@s_shubenkov_EN) <a href="https://twitter.com/s_shubenkov_EN/status/879918009393041408">28 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>