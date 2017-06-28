Шубенков: Нравится, как СМИ пишут о госсистеме допинга в РФ без доказательств
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков выразил недовольство тем, что ряд средств массовой информации используют фразу о «государственной системе допинга в России» без наличия доказательств.
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Ранее IAAF предоставила Шубенкову право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
«Мне нравится, как некоторые СМИ продолжают писать о “хорошо известной государственной системе допинга в России”, хотя никто этого так и не доказал» — написал Шубенков в своём «твиттере».
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