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28 июня 2017, 14:52 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Шубенков: Нравится, как СМИ пишут о госсистеме допинга в РФ без доказательств

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков выразил недовольство тем, что ряд средств массовой информации используют фразу о «государственной системе допинга в России» без наличия доказательств.

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей <span class=error>Шубенков</span> выразил недовольство тем что ряд средств массовой информации используют фразу о государственной системе допинга в России без наличия доказательств. Увеличить
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Ранее IAAF предоставила Шубенкову право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Мне нравится, как некоторые СМИ продолжают писать о “хорошо известной государственной системе допинга в России”, хотя никто этого так и не доказал» — написал Шубенков в своём «твиттере».
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