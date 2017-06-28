Алина Талай: В следующем году нам будет по плечу выиграть командный чемпионат Европы в первой лиге

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Ребята, которые выступали на этом турнире, готовятся к Олимпиаде в Токио. Идет обновление состава. И я думаю, что это неплохо. И в первой лиге есть сильные команды. Но я думаю, что в следующем году нам будет по плечу выиграть первую лигу, — сказала Талай в эфире «Беларусь 1».