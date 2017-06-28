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28 июня 2017, 10:07 | Летние: Легкая атлетика | «Прессбол»

Алина Талай: В следующем году нам будет по плечу выиграть командный чемпионат Европы в первой лиге

Белорусская барьеристка Алина Талай подвела итог командного чемпионата Европы в суперлиге. Напомним, сборная Беларуси выбыла из высшего дивизиона континентального первенства.

Белорусская <span class=error>барьеристка</span> Алина <span class=error>Талай</span> подвела итог командного чемпионата Европы в <span class=error>суперлиге</span>. <span class=stop>Напомним</span> сборная <span class=error>Беларуси</span> выбыла из высшего дивизиона континентального первенства. Увеличить
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Ребята, которые выступали на этом турнире, готовятся к Олимпиаде в Токио. Идет обновление состава. И я думаю, что это неплохо. И в первой лиге есть сильные команды. Но я думаю, что в следующем году нам будет по плечу выиграть первую лигу, — сказала Талай в эфире «Беларусь 1».

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