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28 июня 2017, 8:39 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Паркин: Допуск РУСАДА к самостоятельному тестированию очень важен для ВФЛА

КАЗАНЬ, 28 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Допуск к самостоятельному тестированию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) очень важен для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в вопросе восстановления прав, заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

<em>КАЗАНЬ 28 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr></em> Допуск к самостоятельному тестированию Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>) очень важен для Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) в вопросе восстановления прав заявил агентству Р-Спорт исполнительный директор <span class=error>ВФЛА</span> Александр <span class=error>Паркин</span>. Увеличить
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Во вторник было объявлено, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-проб под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). Также сообщалось, что WADA в сентябре проведет полный аудит антидопинговых операций РУСАДА.

«Для легкой атлетики это важный шаг, поскольку это один из критериев восстановления ВФЛА. Мы надеемся на эффективную работу РУСАДА, увеличение пула тестирования РУСАДА, а также надеемся на то, что будет браться достаточное количество проб для того, чтобы спортсмены были тестированы, и международные сообщества были уверены в чистоте наших спортсменов. Но главный критерий для нейтральных спортсменов — наличие тестирования. Но я думаю, что не успеют физически рассмотреть заявки тех, кто не находится в пуле тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)», — сказал Паркин по телефону.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. На данный момент допущено 15 россиян для участия в международных стартах под нейтральным флагом.
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Паркин: ВФЛА надеется на приезд РУСАДА на «Мемориал Знаменских»

КАЗАНЬ, 28 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассчитывает на приезд представителей РУСАДА на «Мемориал Знаменских», заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор ВФЛА Александра Паркин.
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