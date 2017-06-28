Паркин: Допуск РУСАДА к самостоятельному тестированию очень важен для ВФЛА
КАЗАНЬ, 28 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Допуск к самостоятельному тестированию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) очень важен для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в вопросе восстановления прав, заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.
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Во вторник было объявлено, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило РУСАДА к тестированию и планированию
«Для легкой атлетики это важный шаг, поскольку это один из критериев восстановления ВФЛА. Мы надеемся на эффективную работу РУСАДА, увеличение пула тестирования РУСАДА, а также надеемся на то, что будет браться достаточное количество проб для того, чтобы спортсмены были тестированы, и международные сообщества были уверены в чистоте наших спортсменов. Но главный критерий для нейтральных спортсменов — наличие тестирования. Но я думаю, что не успеют физически рассмотреть заявки тех, кто не находится в пуле тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)», — сказал Паркин по телефону.
IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. На данный момент допущено 15 россиян для участия в международных стартах под нейтральным флагом.
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