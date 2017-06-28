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28 июня 2017, 8:37 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Паркин: ВФЛА надеется на приезд РУСАДА на «Мемориал Знаменских»

КАЗАНЬ, 28 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассчитывает на приезд представителей РУСАДА на «Мемориал Знаменских», заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор ВФЛА Александра Паркин.

«Мемориал Знаменских», входящий в летний легкоатлетический тур ВФЛА, состоится 1—2 июля в подмосковном Жуковском. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во вторник объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-проб под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

«Нас не ставят в известность, но мы готовим комнаты, оборудование, ждем и надеемся на то, что будут тестировать», — сказал по телефону Паркин, отвечая на вопрос, ожидается ли приезд представителей РУСАДА на «Мемориал Знаменских».
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