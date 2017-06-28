Паркин: ВФЛА надеется на приезд РУСАДА на «Мемориал Знаменских»

«Мемориал Знаменских», входящий в летний легкоатлетический тур ВФЛА, состоится 1—2 июля в подмосковном Жуковском. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во вторник объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-проб под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

«Нас не ставят в известность, но мы готовим комнаты, оборудование, ждем и надеемся на то, что будут тестировать», — сказал по телефону Паркин, отвечая на вопрос, ожидается ли приезд представителей РУСАДА на «Мемориал Знаменских».