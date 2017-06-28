Паркин: ВФЛА надеется на приезд РУСАДА на «Мемориал Знаменских»
КАЗАНЬ, 28 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассчитывает на приезд представителей РУСАДА на «Мемориал Знаменских», заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор ВФЛА Александра Паркин.
«Мемориал Знаменских», входящий в летний легкоатлетический тур ВФЛА, состоится
«Нас не ставят в известность, но мы готовим комнаты, оборудование, ждем и надеемся на то, что будут тестировать», — сказал по телефону Паркин, отвечая на вопрос, ожидается ли приезд представителей РУСАДА на «Мемориал Знаменских».
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