Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30204748/
27 июня 2017, 14:14 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Болт подтвердил, что завершит карьеру после чемпионата мира в Лондоне

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт подтвердил, что завершит карьеру после выступления на чемпионате мира — 2017 по легкой атлетике в Лондоне. Слова легкоатлета приводит французская газета L’Equipe.

<em>МОСКВА 27 июня. /ТАСС/.</em> Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции <span class=error>ямаец</span> <span class=error>Усэйн</span> Болт подтвердил что завершит карьеру после выступления на чемпионате мира — 2017 по легкой атлетике в Лондоне. Слова легкоатлета приводит французская газета L'Equipe. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я сделал все, что запланировал. У меня были как взлеты, так и падения. Я наслаждался замечательной карьерой, но всему когда-то приходит конец», — рассказал 30-летний Болт.

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Ямаец — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд: в Пекине в 2008 году, в Лондоне в 2012-м и Рио-де-Жанейро в 2016-м. Также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Болт шесть раз признавался лучшим легкоатлетом мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016).

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа. Болт примет участие в забеге на 100 метров.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Марина Арзамасова: Мы готовимся к чемпионату мира, и я обещаю, что все будет хорошо. Еще время есть. Жизнь продолжается

Белоруска Марина Арзамасова прокомментировала свое выступление в беге на 800 метров на командном чемпионате Европы во Франции. Наша соотечественница заняла 7-е место.
Еще 7 новостей  Все новости
27 июня

Мутко: избрание нового главы набсовета РУСАДА - шаг к восстановлению организации

Сенатор: расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу в любом случае изменятся

Хрычиков: РУСАДА выполнило все условия WADA для проведения самостоятельного тестирования