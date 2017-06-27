Болт подтвердил, что завершит карьеру после чемпионата мира в Лондоне
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт подтвердил, что завершит карьеру после выступления на чемпионате мира — 2017 по легкой атлетике в Лондоне. Слова легкоатлета приводит французская газета L’Equipe.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я сделал все, что запланировал. У меня были как взлеты, так и падения. Я наслаждался замечательной карьерой, но всему
Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Ямаец — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд: в Пекине в 2008 году, в Лондоне в 2012-м и
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа. Болт примет участие в забеге на 100 метров.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter