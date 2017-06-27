Скончался первый представитель Азии, победивший в Бостонском марафоне
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Победитель Бостонского марафона 1947 года Су Юн Бок скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую ассоциацию легкоатлетических федераций.
В победном для себя забеге Су Юн Бок установил мировой рекорд в марафоне. Кроме того, он стал первым представителем Азии, выигравшим Бостонский марафон.
Спортсмен также принял участие в лондонской Олимпиаде 1948 года.
После завершения спортивной карьеры он работал в Корейском олимпийском комитете в качестве исполнительного директора,
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