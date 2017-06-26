Конкурент Шубенкова бьет рекорд, Болт хранит молчание

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Те времена, когда мы ждали чемпионатов США и Ямайки, чтобы сравнить с показанными там результатами показатели российских спортсменов, к сожалению, теперь позади. Сборная России как команда на чемпионате мира в Лондоне выступать точно не будет. И национальный чемпионат нашей страны, который состоится 28—30 июля в Жуковском, в плане отбора в Лондон не будет иметь ровно никакого значения. А потому наши спортсмены, имеющие от международной федерации разрешение на выступления в нейтральном статусе, имеют полное право на чемпионате России не стартовать. Чем большинство из них наверняка воспользуются.

Тем не менее совсем игнорировать результаты американцев с ямайцами тоже неправильно. Во-первых, среди них есть соперники наших «нейтральных» звезд — прыгуньи в высоту Марии Ласицкене и барьериста-спринтера Сергея Шубенкова. А во-вторых, истории отдельных спортсменов там настолько захватывающи, что знать о них обязан каждый уважающий себя любитель легкой атлетики.

СОПЕРНИК ШУБЕНКОВА УСТАНОВИЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКОРД

Олимпийский чемпион в беге на 110 м с барьерами Омар Маклеод по-настоящему зажег на чемпионате Ямайки. Маклеоду удалось промчаться дистанцию за 12.90, что стало не только личным рекордом самого спортсмена, но и рекордом страны и вообще пятым результатом за всю историю легкой атлетики.

Маклеод сейчас находится в фантастической форме. В полуфинале он пробежал за 13.18, при этом даже не вспотев. А после финала, несмотря на бурную радость, заявил, что вообще-то тренер планировал результат порядка 12.80 и вряд ли теперь его похвалит. В мировом рейтинг-листе Маклеоду принадлежат все четыре лучших результата сезона, а никто из его соперников не разменял даже уровень 13.10.

Для сравнения, лучший «легальный» (то есть при допустимом попутном ветре) результат Сергея Шубенкова сейчас составляет аж 13.21. С Маклеодом в этом сезоне он в очной борьбе встречался однажды и уступил. Личный рекорд Шубенкова равен 12.98 и был установлен два года назад на победном для него чемпионате мира в Пекине.

Все это говорит о том, что защитить титул в Лондоне россиянину будет крайне сложно. Хотя не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что Шубенков традиционно набирает лучшую форму ближе к концу сезона, а Маклеод обычно бежит быстро как раз в его начале. Но ямаец сейчас настолько силен, что для победы нашему бегуну совершенно точно придется демонстрировать лучшую форму в своей жизни.

ГЭТЛИН НЕ В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ

Американец Джастин Гэтлин в очередной раз стал чемпионом своей страны, но на этот раз не с самым лучшим результатом — 9.95. Немногим быстрее оказался чемпион Ямайки Йохан Блэйк — 9.90. Тут нужно отметить, что многократный олимпийский чемпион Асафа Пауэлл вынужден был сняться с финала из-за очередной травмы. В полуфинале результат Пауэлла был весьма скромен — 10.15.

Его спринтерское величество Усэйн Болт на родине не выступал. Сейчас все мысли Болта связаны с двумя ближайшими стартами — в Остраве 28 июня и на «Бриллиантовой лиге» в Монако 21 июля. Пока Болт в серьезной борьбе в этом году себя не пробовал, и о его актуальной форме судить сложно.

Но судя по всему, соперники рекордсмена мира сейчас чувствуют себя не лучшим образом. И самым опасным из них видятся не опытные Гэтлин с Блейком, а молодой канадец Андре де Грассе. Во всяком случае, именно ему принадлежит совершенно выдающийся результат 9.69, правда, показанный при превышении попутного ветра. Но так близко к рекорду Болта уже давно никто не подбирался.

РЕКОРД ПЕЧЕНКИНОЙ ПОД УГРОЗОЙ

Олимпийская чемпионка Рио американка Далайла Мохаммад выиграла сильнейший забег на 400 м с барьерами за всю историю легкой атлетики. Достаточно сказать, что победного результата Мохаммад на Играх в Рио — 53.13 — на этот раз хватило бы только для пятого (!) места.

Впервые в истории все три призера разменяли знаковый рубеж 53 секунд. Далайла установила личный рекорд и показала высочайший результат — 52.64. Это очень близко к мировому рекорду нашей соотечественницы Юлии Печенкиной (52.34), который был установлен в далеком 2003 году.

Вообще, если отбросить советские времена, Печенкина остается одной из всего двух российских действующих рекордсменок мира в олимпийских дисциплинах. Наряду с ней таким титулом может похвастаться только легендарная прыгунья с шестом Елена Исинбаева. Но если к результатам Исинбаевой вплотную пока никто не подошел, похоже, что для Печенкиной потеря рекорда — дело самого ближайшего времени. Мохаммад фантастически прогрессирует, а острая конкуренция играет ей только на руку.

Уроженка Нью-Йорка, Далайла уже несколько лет тренируется под руководством Иоланды Демус — мамы одной из легенд барьерного бега Лашинды Демус. Ради тренировок с семейством Демус Мохаммад переехала в Лос-Анджелес, где самым сложным для нее стало… научиться водить машину. В родном городе Далайла пользовалась метро и за руль не садилась. Тем не менее Мохаммад удалось быстро получить права и адаптироваться к жесточайшим тренировкам, после некоторых из которых она не могла добежать даже круга по стадиону. С каждым годом личный рекорд Далайлы растет, а после титула олимпийской чемпионки ей самое время задуматься и о мировом рекорде.

ЧЕМПИОНКА США СДАЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДОПИНГ-ПРОБУ

Победительницей чемпионата США в беге на 800 м вполне предсказуемо стала сильнейшая бегунья страны Эйджи Уилсон. Победное время Уилсон — 1:57.78 — уступает в мире только показателям африканских бегуний Кастер Семени и Маргарет Вамбуи. Интересно, что буквально за несколько дней до старта национального чемпионата стало известно, что Уилсон чудом избежала допинговой дисквалификации.

На соревнованиях зимнего сезона бегунья сдала положительную пробу на запрещенный анаболический стероид зеранол. Однако Американское антидопинговое агентство (USADA) приняло решение не отстранять Уилсон от выступлений, так как анаболик предположительно попал в ее организм вместе с зараженным мясом. «Содержание зеранола в пробе было настолько мало, что в данном случае было крайне маловероятно, что спортсменка употребила его сознательно», — говорится в заявлении USADA.

В результате Уилсон понесла самое легкое наказание, лишившись только установленного зимой рекорда страны. На чемпионате мира в Лондоне она будет в числе фаворитов в борьбе за награды.

МНОГОДЕТНАЯ МАМА ОТОБРАЛАСЬ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

Третья участница американской сборной в беге на 1500 м Сара Вон — не мировая звезда и вряд ли будет на подиуме чемпионата мира. Ее результат 4:07.85 далек от лучших мировых стандартов. Хотя, например, в России он был бы быстрейшим в стране. А еще, Вон вообще не профессиональная бегунья. Ей 31 год, она работает полный день агентом по недвижимости и растит троих детей, младшей из которых еще не исполнилось и двух лет.

Вон была в прошлом профессиональной бегуньей и даже становилась призером чемпионата страны в 2012 году. Но после этого нашла другую работу и решила сосредоточиться на семейной жизни. Тем не менее Сара бегала для себя на протяжении всей беременности и была близка к тому, чтобы отобраться в главную команду страны еще в прошлом году. На этот раз Вон выскочила буквально из ниоткуда на последних метрах дистанции и финишировала третьей.

— Чтобы отобраться на чемпионат мира в 31 год, имея работу и троих детей, надо быть немного сумасшедшей, — призналась Вон. — У моей маленькой дочери сейчас любимые слова: «Моя очередь, моя!» Именно об этом я думала, когда бежала к финишу.