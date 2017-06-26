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https://sport.mail.ru/news/athletics/30196951/
26 июня 2017, 20:14 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Усэйн Болт может принять участие в Олимпиаде-2020

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион спринтер из Ямайки Усэйн Болт может принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Остраве.

Ранее Болт заявлял о том, что Олимпиада-2016 стала для него последней. Завершить профессиональную карьеру 30-летний спортсмен планирует после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который пройдет 5—13 августа.

«Не могу сказать точно, приму ли я участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Не люблю загадывать вперед на достаточно большой период. Если найду в себе силы, то обязательно приму участие, но могу сказать точно, что в качестве тренера вы меня там не увидите», — сказал спортсмен.

Болт рассказал, что может стать экспертом на спортивном телевидении. «Знаю, что я шоумен, но не очень люблю телевизор, чтобы иметь собственное шоу или что-то в этом роде. Мне просто нравится развлекать толпу. Возможно, в будущем мне была бы интересна работа аналитика на спортивном канале», — сказал атлет.

Болт является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции на 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд: Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).
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