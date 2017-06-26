Легкоатлеты РФ на Европейском олимпийском фестивале выступят под флагом своей страны

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Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 23 по 28 июля в Дьоре, более 3,5 тысяч молодых спортсменов со всей Европы в возрасте от 14 до 18 лет будут соревноваться в десяти видах спорта: баскетболе, велоспорте, гандболе, гимнастике, волейболе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, теннисе и гребле на байдарках и каноэ.

«Состав сборной России на этот фестиваль будет утвержден 7 июля на исполкоме ОКР, — заметил Казиков. — Что касается наших легкоатлетов, то они в Венгрии, несмотря на все проблемы в отечественной легкой атлетике, будут выступать под российским флагом».

Легкоатлетический турнир на Фестивале будет проходить по правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая в ноябре 2015 года приняла о приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В феврале IAAF допустила российских спортсменов в возрасте до 15 лет к международным соревнованиям, однако их более старшие товарищи до восстановления прежнего статуса ВФЛА могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе и при условии наличия индивидуальных разрешений от IAAF.

На Олимпиаде-2016 Дарья Клишина, которая на тот момент была единственным членом сборной России по легкой атлетике, допущенным к участию в международных стартах, выступала под флагом России. На всех остальных турнирах (в том числе и на зимнем первенстве Европы) она выступала в нейтральном статусе.