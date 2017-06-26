В Бердичеве прошел Международный турнир по прыжкам в высоту «XIV Мемориал Лонского»

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Как отмечается в сообщении, на этих выходных в Бердичеве состоялся Международный турнир по прыжкам в высоту «XIV Мемориал Лонского». На торжественном открытии начальник управления семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Светлана Гресь поздравила участников соревнований и пожелала им ярких впечатлений от турнира, который уже много лет подряд является «одним из самых мощных в Украине». В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных уголков Украины и гости из Израиля.

«Победу среди женщин одержала Ярослава Могучих из Днепропетровска, а среди мужчин победил Виктор Лонский — внук Виталия Лонского, который одолел победные 225 см.», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что этот турнир является традиционным для Бердичева.

«Благодаря великому тренеру (Виталию Лонскому-УНИАН), Украина и мир знает такие имена как Рустам Ахметов, Анатолий Морозов, Борис Ковальский, Юрий Кримаренко, Валерий Скворцов и многие другие, которые своими спортивными достижениями обязаны именно Виталию Лонскому и как признание его заслуг перед Бердичевом и страной, в городе с 1994 года проводится турнир, а дело начатое им, процветает и до сих пор. Воспитанники школы Лонского занимают призовые места на Чемпионатах Украины и мира», — сообщают в управлении семьи, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации.

Напомним, Виталий Лонский (1927 — 2004) — украинский тренер по прыжкам в высоту, заслуженный тренер СССР, почетный гражданин города Бердичева, кавалер ордена «За заслуги» 3-й степени.