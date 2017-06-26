Бегун Алексеев, дисквалифицированный за допинг, готов вернуть бронзу ОИ-2008
МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский легкоатлет Денис Алексеев, согласившийся со своей четырехлетней дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил, готов вернуть бронзовую медаль Олимпийских игр-2008, которую он выиграл в составе эстафетной команды в беге 4×400 метров. Об этом он сообщил ТАСС.
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«Если в правилах так прописано, то придется вернуть медаль», — сказал Алексеев.
Как ранее сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Иконникова, после того, как в феврале вернули олимпийские медали Наталья Антюх и Александра Федорива, никто из других спортсменов, чьи результаты были аннулированы, пока не последовал их примеру.
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