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26 июня 2017, 11:55 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Бегун Алексеев, дисквалифицированный за допинг, готов вернуть бронзу ОИ-2008

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский легкоатлет Денис Алексеев, согласившийся со своей четырехлетней дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил, готов вернуть бронзовую медаль Олимпийских игр-2008, которую он выиграл в составе эстафетной команды в беге 4×400 метров. Об этом он сообщил ТАСС.

На Играх в Пекине он завоевал бронзу в составе эстафетной команды в беге 4×400 метров. Увеличить
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Допинг-проба спортсмена с Олимпиады 2008 года в Пекине после перепроверки показала наличие запрещенного вещества дегидрохлорметилтестостерона. Бегун был дисквалифицирован на 4 года до 15 ноября 2018 года. Аннулированию подлежат все результаты, достигнутые спортсменом в период с 23 августа 2008 года по 27 июня 2013 года, а призовые за этот период — возврату.

«Если в правилах так прописано, то придется вернуть медаль», — сказал Алексеев.

Как ранее сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Иконникова, после того, как в феврале вернули олимпийские медали Наталья Антюх и Александра Федорива, никто из других спортсменов, чьи результаты были аннулированы, пока не последовал их примеру.
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Дисквалифицированные легкоатлеты Капачинская и Алексеев пока не вернули медали ОИ

Дисквалифицированные легкоатлеты Капачинская и Алексеев пока не вернули медали ОИ

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты Анастасия Капачинская и Денис Алексеев, согласившиеся с четырехлетним сроком дисквалификаций за нарушения антидопинговых правил, пока не вернули медали Олимпийских игр, которые пришлись на период аннулирования их результатов. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.
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