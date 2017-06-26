Дисквалифицированные легкоатлеты Капачинская и Алексеев пока не вернули медали ОИ
МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты Анастасия Капачинская и Денис Алексеев, согласившиеся с четырехлетним сроком дисквалификаций за нарушения антидопинговых правил, пока не вернули медали Олимпийских игр, которые пришлись на период аннулирования их результатов. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.
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«Капачинская и Алексеев, чьи добровольные признания санкций были ратифицированы дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА (Российского антидопингового агентства), пока не вернули свои награды, — заметила Иконникова. — Они думают».
Аннулированию подлежат все результаты, достигнутые Капачинской начиная с 17 августа 2008 года. Она также должна вернуть серебро Игр-2012 в Лондоне (эстафета 4×400 м). Возврату подлежат и три бронзовых награды чемпионатов мира 2009 (эстафета 4×400) и 2011 (эстафета 4×400, 400 м) годов, а также золото ЧЕ-2010 (эстафета 4×400).
Иконникова также сообщила, что после того, как в феврале вернули олимпийские медали Наталья Антюх и Александра Федорива, никто из других спортсменов, чьи результаты были аннулированы, пока не последовал примеру этих спортсменок.
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