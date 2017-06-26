Дисквалифицированные легкоатлеты Капачинская и Алексеев пока не вернули медали ОИ

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Допинг-пробы спортсменов с Олимпиады 2008 года в Пекине показали наличие запрещенных веществ, их результаты с Игр аннулированы. В анализах Капачинской были обнаружены запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон и станозолол, ее дисквалификация отсчитывается с 1 июля 2016 года. В пробе Алексеева также обнаружен дегидрохлорметилтестостерон (дисквалификация до 15 ноября 2018 года). Капачинская на ОИ-2008 вместе с Юлией Гущиной, Людмилой Литвиновой, Татьяной Фировой выиграла серебряные медали в эстафете 4×400 м. Алексеев стал бронзовым призером Игр в Пекине в мужской эстафете 4×400 м.

«Капачинская и Алексеев, чьи добровольные признания санкций были ратифицированы дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА (Российского антидопингового агентства), пока не вернули свои награды, — заметила Иконникова. — Они думают».

Аннулированию подлежат все результаты, достигнутые Капачинской начиная с 17 августа 2008 года. Она также должна вернуть серебро Игр-2012 в Лондоне (эстафета 4×400 м). Возврату подлежат и три бронзовых награды чемпионатов мира 2009 (эстафета 4×400) и 2011 (эстафета 4×400, 400 м) годов, а также золото ЧЕ-2010 (эстафета 4×400).

Иконникова также сообщила, что после того, как в феврале вернули олимпийские медали Наталья Антюх и Александра Федорива, никто из других спортсменов, чьи результаты были аннулированы, пока не последовал примеру этих спортсменок.