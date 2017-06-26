Белорусские легкоатлеты заняли десятое место и покинули суперлигу командного ЧЕ во Франции

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Турнир продолжался три дня, победитель определялся по сумме набранных баллов каждого атлета в сорока видах программы. Наиболее высокие результаты в составе белорусской команды показали в метании молота Анна Малыщик, занявшая первое место (74 м 56 см), не было равных в толкании ядра Алене Дубицкой (18 м 39 см). На вторую ступень пьедестала почета поднялись Алина Талай в беге на 100 м с барьерами (12,91 сек.), в метании копья Татьяна Холодович (64 м 60 см), в метании молота Павел Борейша (77 м 52 см). Приятно порадовала Ирина Жук в прыжках с шестом. Гродненчанка установила личный рекорд (4 м 60 см) и заняла второе место. Не смогла войти в число призеров в беге на 800 м Марина Арзамасова, финишировавшая лишь седьмой (2 мин. 04,86 сек). Другие представители белорусской команды показали более низкие результаты.

В итоге сборная Беларуси по легкой атлетике набрала 188,5 балла и расположилась на десятой строке итогового протокола командного чемпионата Европы в Лилле и вместе с командой Нидерландов (175 очков) покинула суперлигу. Победителями соревнований стали немецкие легкоатлеты, в активе которых 321,5 балла. Серебряными призерами стали спортсмены из Польши — 295 очков. Замкнули тройку призеров хозяева командного чемпионата — 270 баллов.

У председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима Девятовского прошедший важный турнир оставил двоякое впечатление. По его словам, в национальной команде сейчас происходит смена поколений, это отражается на результатах. «Заняли десятое место и не смогли сохранить прописку в суперлиге, однако не хватило всего восьми очков, чтобы обойти Грецию (196,5 балла). Главный вывод из командного чемпионата Европы — в сборной есть перспективная молодежь, есть и лидеры, которые выступают стабильно и показывают хороший результат», — сказал Вадим Девятовский.